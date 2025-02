Sci di fondo, Caterina Ganz 15ma nella 10 km tl di Cogne vinta dalla statunitense Jessie Diggins

Cala il sipario sull’ottava tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci di fondo: a Cogne, in Val d’Aosta, nella 10 km femminile in tecnica libera con partenze ad intervalli si impone la statunitense Jessie Diggins, mentre in casa Italia la migliore è Caterina Ganz, 15ma.

La leader della classifica generale, la statunitense Jessie Diggins, si impone con il crono di 23’59″7, battendo, al termine di un appassionante duello a distanza, la norvegese Astrid Oeyre Slind, la quale resta in vetta alla graduatoria distance, seconda a 5″1.

Sale sul gradino più basso del podio la finlandese Kerttu Niskanen, terza a 15″4, mentre nella nutrita rappresentanza azzurra la migliore è Caterina Ganz, che si classifica 15ma a 1’23″0, vincendo la sfida interna con Martina Di Centa, 19ma a 1’34″9.

Buone prestazioni anche per Martina Bellini, 24ma a 1’49″2, davanti a Cristina Pittin, 25ma a 1’49″8, per Francesca Franchi, 30ma a 2’03″2, e per Anna Comarella, 34ma a 2’11″4. Fuori per un soffio dalla zona punti, invece, Federica Cassol, 51ma a 3’13″6, infine non completa la prova Stefania Corradini.