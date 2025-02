Sci di fondo: Italia di bronzo nella staffetta mista ai Mondiali junior di Schilpario

L’Italia vince la medaglia di bronzo ai Mondiali junior di sci di fondo in corso di svolgimento a Schilpario. Nell’ultima giornata della manifestazione iridata giovanile il quartetto azzurro formato da Gabriele Matli, Beatrice Laurent, Davide Negroni e Marit Folie si prende il gradino più basso del podio dopo aver sempre mantenuto un ritmo tale da restare nei primi tre posti. Il tempo finale è di 1:04’31″3.

Il divario è di 1’16″6 dalla staffetta vincitrice, quella della Norvegia, che con Filip Skari, Hanna Engesaeter Soerbye, Lars Heggen e Milla Grosberghausen Andreassen non fa nessuno sconto, andando a vincere in 1:03’14″7. Secondo posto per la Francia, che arriva a 59″7 dopo aver rimontato l’Italia nell’ultima frazione: il quartetto è composto da Quentin Viguier, Annette Coupat, Romain Vaxelaire e Margot Tirloy.

Si diceva dell’Italia sempre in zona podio: la lotta l’ha soprattutto vissuta con la Finlandia, scesa di livello però nell’ultima frazione. Un quartetto, quello finnico, composto da Pyry Riissanen, Olivia Puranen, Jimi Klemettinen e Selene Rossi. Quinta la Germania a 2’15″4 con Janik Weidlich, Anne Buchmann, Jakob Elias Moch e Anna Endress, sesta la Svezia a 2’25″9 con Jonatan Lindberg, Mira Goeransson, Erik Bergstroem e Johanna Haegg.

A seguire ci sarà l’ultima competizione della rassegna di Schilpario, omologa rispetto a questa, ma dedicata agli Under 23. In questo caso l’Italia schiererà Davide Ghio, Nadine Laurent, Martino Carollo e Maria Gismondi.