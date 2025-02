Sci di fondo: è ancora festa Norvegia a Cogne nella 10 km con Amundsen vincitore. Davide Graz ottimo nono

La 10 km a tecnica libera con partenza a intervalli di Cogne è un affare tutto a trazione norvegese, ed è ormai una sorta di consuetudine. Harald Oestberg Amundsen trova la sua vittoria numero 5 in stagione, la decima in assoluto, e legittima ancora una volta il proprio status di attore primario in Coppa del Mondo di sci di fondo. 21’45″1 il suo tempo, dopo un grande duello con diversi attori dei quali parleremo a breve.

Seconda posizione per Iver Tildheim Andersen a 11″7, per un distacco che si amplia di molto soprattutto dal settimo chilometro in poi; completa il podio tutto norge Martin Loewstroem Nyenget, terzo a 15″7 dopo aver sostanzialmente ripreso Simen Hegstad Krueger: per lui 5° posto a 20″3, superato dall’ottimo svedese Edvin Anger, bravo nell’ultima parte.

Ultimo tratto che, per la verità, non si può certo definire fortunato per Iivo Niskanen. Il finlandese, in linea con i tempi dei migliori fino a metà gara, cede quasi di schianto nella seconda parte ed è sesto a 22″1. Settimi assieme il tedesco Janosch Brugger e lo svedese Gustaf Berglund, entrambi a 27″2. L’Italia sorride con un ottimo Davide Graz, nono a 33″6 con due decimi di vantaggio sull’americano Gus Schumacher, che finisce due decimi dietro di lui. Graz sogna anche almeno due piazzamenti più in alto, poi nel finale cala un minimo, ma è pur sempre una prestazione da tenere in grande considerazione la sua.

Da rimarcare anche la bontà della performance di Giovanni Ticcò, che chiude al 16° posto con un ritardo di 44″9 rispetto ad Amundsen. Elia Barp finisce 23° a 51″9, nei 30 anche Simone Daprà che è 27° a 59″3. Appena fuori dalla top 30, ma comunque a punti, Federico Pellegrino, che chiude 31° a 1’02”. Quasi subito dietro Giandomenico Salvadori, 33° a 1’06″3. 42° posto per Paolo Ventura a 1’23″2, poi 49° a 1’39″3 Alessandro Chiocchetti, 57° a 2’02″2 Martin Coradazzi, 63° a 2’14″5 Lorenzo Romano e infine 66° a 2’23″5 Mikael Abram.