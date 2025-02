Sci di fondo: Marit Folie sfiora il podio nella 10 km ai Mondiali junior

Si è chiusa anche la 10 km a tecnica libera con partenza a intervalli femminile all’interno dei Mondiali junior di sci di fondo in corso di svolgimento a Schilpario. La vittoria arride alla norvegese Milla Grosber Andreassen, che chiude il percorso in 27’31″1 conquistandosi i galloni del successo soprattutto nella seconda metà della gara.

Al secondo posto la tedesca Anna Endress con un ritardo di 29″3, seguita dalla canadese Alison Mackie a 36″2. Sfiora il podio, mancandolo per meno di 5 secondi (chiude a 40″8), la prima delle italiane, Marit Folie, quarta davanti alla norge Hanna Engesaeter Soerbye (+41″9).

Sesta la francese Margot Tirloy a 45″1, seguita da Beatrice Laurent. L’azzurra, settima a 49″9, è anche l’ultima tra coloro le quali restano entro il minuto di ritardo. Ottava l’americana Sammy Smith a 1’23″4, nona la francese Annette Coupat a 1’31″4 e decima la svizzera Anina Hutter a 1’34″2.

Più indietro le due italiane rimanenti: per Marie Schwitzer 2’40″9 di ritardo con il 26° posto, mentre chiude al 42° Romina Bachmann, staccata di 4’52″4. 75 le iscritte originali, una non partita mentre in tre non hanno terminato (tra cui la finlandese Olivia Puranen, potenzialmente destinata alla top ten).