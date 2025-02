Federica Brignone ha vinto il secondo gigante di Sestriere, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino andata in scena sulla pista Giovanni Agnelli. La fuoriclasse valdostana ha conquistato il secondo successo tra le porte larghe nel giro di ventiquattro ore, dettando nuovamente legge sulle nevi piemontesi e facendo la differenza da autentica Campionessa del Mondo.

La 34enne si è reso protagonista di una splendida seconda manche, risalendo dalla quarta posizione e annichilendo la concorrenza della svizzera Lara Gut-Behrami e della neozelandese Alice Robinson. Si tratta del quarto sigillo stagionale in questa specialità nel contesto del massimo circuito internazionale itinerante, settima affermazione in un’annata agonistica da favola.

L’azzurra ha allungato in testa alla classifica generale, dove ora svetta con 190 punti di vantaggio nei confronti proprio di Gut-Behrami: il duello per la conquista della Sfera di Cristallo prosegue, ma ora la nostra portacolori ha un margine decisamente interessante in vista della volata finale. Proponiamo il video della vittoria di Federica Brignone nel secondo gigante di Sestriere.