Quando partono Peterlini e le azzurre nello slalom di Sestriere: n. di pettorale, orari precisi, tv

Archiviata la strepitosa doppietta di Federica Brignone in gigante, la tappa di Sestriere si chiude domani con l’ottavo slalom femminile stagionale valevole per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. Sulle nevi piemontesi vedremo in azione le migliori interpreti della specialità tra i pali stretti, con diverse possibili candidate alla vittoria e al podio.

Grande curiosità per capire il rendimento di Mikaela Shiffrin in slalom dopo le grosse problematiche psicologiche emerse tra le porte larghe, con la fuoriclasse americana che per agguantare la vittoria numero 100 in carriera dovrà vedersela soprattutto con la croata Zrinka Ljutic e con le svizzere Wendy Holdener e Camille Rast, senza dimenticare l’austriaca Katharina Liensberger.

L’Italia spera di portare il maggior numero possibile di atlete alla seconda manche e ambisce ad un buon piazzamento con Martina Peterlini, Lara Della Mea e Marta Rossetti, mentre anche alla luce del pettorale dovranno superarsi per entrare in zona punti Emilia Mondinelli, Vera Tschurtschenthaler, Celina Haller, Lucrezia Lorenzi, Giorgia Collomb e Alice Pazzaglia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, i pettorali e a che ora partono le italiane nella prima manche dello slalom di Sestriere, evento valido per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. Prevista diretta tv su Rai 2 ed Eurosport 1; in streaming su Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW e DAZN; diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SLALOM FEMMINILE SESTRIERE

Domenica 23 febbraio

Ore 09.30 Slalom femminile a Sestriere, prima manche – Diretta tv su Rai 2 ed Eurosport 1

Ore 12.15 Slalom femminile a Sestriere, seconda manche – Diretta tv su Rai 2 ed Eurosport 1

PROGRAMMA SLALOM FEMMINILE SESTRIERE: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

A CHE ORA PARTONO LE ITALIANE NELLO SLALOM DI SESTRIERE

Saranno nove le azzurre al cancelletto di partenza: salvo interruzioni, nella prima manche Martina Peterlini col 22 partirà alle 9.59, Lara Della Mea col 29 alle 10.08, Marta Rossetti col 32 alle 10.13, Emilia Mondinelli col 45 alle 10.26, Vera Tschurtschenthaler col 46 alle 10.27, Celina Haller col 50 alle 10.31, Lucrezia Lorenzi col 51 alle 10.32, Giorgia Collomb col 57 alle 10.38 e Alice Pazzaglia e col 64 alle 10.45.

STARTLIST SLALOM FEMMINILE SESTRIERE

1 516562 RAST Camille 1999 SUI Head

2 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol

3 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Atomic

4 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

5 206355 DUERR Lena 1991 GER Head

6 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head

7 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head

8 56253 HUBER Katharina 1995 AUT Fischer

9 805009 COLTURI Lara 2006 ALB Blizzard

10 516528 MEILLARD Melanie 1998 SUI Rossignol

11 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol

12 506146 SWENN LARSSON Anna 1991 SWE Head

13 565463 SLOKAR Andreja 1997 SLO Nordica

14 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Atomic

15 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT Voelkl

16 107427 ST-GERMAIN Laurence 1994 CAN Rossignol

17 507325 OEHLUND Cornelia 2005 SWE Head

18 198176 LAMURE Marie 2001 FRA Rossignol

19 565491 DVORNIK Neja 2001 SLO Fischer

20 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

21 107798 NULLMEYER Ali 1998 CAN Atomic

22 299699 PETERLINI Martina 1997 ITA Rossignol

23 507109 ARONSSON ELFMAN Hanna 2002 SWE Rossignol

24 56367 GALLHUBER Katharina 1997 AUT Atomic

25 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Blizzard

26 155728 DUBOVSKA Martina 1992 CZE Kaestle

27 198215 POGNEAUX Chiara 2002 FRA Rossignol

28 198164 CHEVRIER Marion 2001 FRA Atomic

29 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA Fischer

30 565401 BUCIK JOGAN Ana 1993 SLO Salomon

31 6536392 HURT A.J. 2000 USA Head

32 6295165 ROSSETTI Marta 1999 ITA Head

33 516504 DANIOTH Aline 1998 SUI Head

34 107747 SMART Amelia 1998 CAN Atomic

35 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE Head

36 307493 ANDO Asa 1996 JPN Atomic

37 516619 HOEPLI Aline 2001 SUI Head

38 516426 STOFFEL Elena 1996 SUI Dynastar

39 225733 PALLA Victoria 2001 GBR Rossignol

40 516553 CHRISTEN Eliane 1999 SUI Head

41 355061 HILZINGER Jessica 1997 GER Head

42 56550 HOERHAGER Lisa 2001 AUT Atomic

43 6536171 HENSIEN Katie 1999 USA Rossignol

44 6537254 MORITZ Liv 2004 USA Fischer

45 6296281 MONDINELLI Emilia 2004 ITA Salomon

46 299822 TSCHURTSCHENTHALER Vera 1997 ITA Rossignol

47 516722 BRAENDLI Anuk 2003 SUI Atomic

48 198253 McFARLANE Caitlin 2002 FRA Rossignol

49 198016 ESCANE Doriane 1999 FRA Rossignol

50 6295354 HALLER Celina 2000 ITA Nordica

51 299939 LORENZI Lucrezia 1998 ITA Rossignol

52 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA Rossignol

53 307813 MAEDA Chisaki 1998 JPN

54 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol

55 35222 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 ARG Rossignol

56 539927 LAPANJA Lila 1994 SLO Stoeckli

57 6296778 COLLOMB Giorgia 2006 ITA Rossignol

58 108095 ALEXANDER Kiki 2001 CAN Rossignol

59 426285 MAARSTOEL Andrine 1999 NOR Head

60 56664 FALCH Natalie 2004 AUT Fischer

61 56709 RAICH Leonie 2005 AUT Fischer

62 65117 VANREUSEL Kim 1998 BEL Salomon

63 107583 REMME Roni 1996 GER Kaestle

64 6295835 PAZZAGLIA Alice 2002 ITA Rossignol