Sci alpino, che autogol! Zero gare l’1-2 febbraio, in pieno inverno! Calendario da rivedere, Mondiali compresi

Un weekend in pieno inverno senza lo sci alpino è un clamoroso autogol per la Federazione Internazionale: gli sport invernali sono fatti per essere praticati nella stagione più fredda (lo dice il nome stesso…) e non offrire neanche una gara nel fine settimana di inizio febbraio non ha oggettivamente molto senso. Gli appassionati si aspettavano di potersi gustare qualche evento sulla neve, ma il programma originario era già scarno e l’unica gara in programma, ovvero la discesa libera maschile di Garmisch prevista per domenica 2 febbraio, è stata cancellata per l’impossibilità di svolgere almeno una prova cronometrata tra ieri e oggi.

Verrebbe da pensare a poca lungimiranza, figlia di un calendario che andrebbe seriamente rivisto e redatto in maniera più efficace. Martedì 4 febbraio incominceranno i Mondiali a Saalbach (Austria) con il parallelo a squadre, poi ci sarà spazio per i superG (le donne il 6 febbraio, gli uomini il 7 febbraio), seguiti dalle due discese libere (la femminile l’8 febbraio, la maschile il 9 febbraio). Pausa per riprendere poi con la nuova combinata a coppie di genere (11-12 febbraio), i giganti (13-14 febbraio) e gli slalom (15-16 febbraio).

Non si poteva fare in modo di anticipare i due superG a questo weekend, aprendo così la rassegna iridata con il botto tra sabato e domenica con l’assegnazione di medaglie individuali? Ci sarebbe poi stato lo spazio per distribuire le prove cronometrate di discesa nei giorni feriali senza troppe sovrapposizioni e tour de force, lasciando spazio anche al parallelo a squadre in infrasettimanale prima di disputare le discese nel prossimo fine settimana come previsto.

Le gare di Coppa del Mondo disputate negli ultimi giorni (gigante e slalom maschile a Schladming tra martedì e mercoledì; lo slalom femminile di giovedì a Courchevel) non avrebbero impedito questa inversione poiché rivolti a degli specialisti di discipline tecniche e si sarebbe così avuto un fine settimana all’insegna della velocità a inizio febbraio con delle gare di spessore e non il silenzio totale prima dell’evento più importante della stagione.