Perché la discesa di Garmisch è stata cancellata: regolamento applicato e domenica senza sci

La discesa libera maschile di Garmisch è stata cancellata e dunque non andrà in scena nella giornata di domenica 2 febbraio. La gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino non si potrà disputare sulla pista Kandahar a causa di quanto successo negli ultimi due giorni: la fitta nebbia che si è abbattuta sulla località tedesca ha impedito lo svolgimento delle prove cronometrate in programma ieri e oggi. Il regolamento prevede che si possa gareggiare nella velocità soltanto se si è disputato almeno un test ufficiale su quel tracciato.

Un diktat ben chiaro imposto dalla FIS per ragioni di sicurezza: la discesa libera nasconde parecchie insidie e gli atleti devono conoscere le linee, a Garmisch non si è potuto scendere a causa delle avversità meteo e dunque ci attende una domenica senza sci alpino: la gara in terra teutonica era l’unica in programma, visto che non erano previsti eventi femminili. Non il massimo per un giorno di festa in pieno inverno, ma gli appassionati potranno gustarsi una vera e propria scorpacciata nelle prossime due settimane.

I Mondiali 2025 di sci alpino si disputeranno a Saalbach (Austria) dal 4 al 16 febbraio. Martedì si alzerà il sipario con il parallelo a squadre. e la prima prova della discesa femminile, gli uomini disputeranno le due prove di discesa il 5 e il 6 gennaio, giorno in cui è previsto il superG femminile. La prima gara maschile è prevista il 7 gennaio: sarà un superG da non perdere.