Cancellata anche la seconda prova di discesa a Garmisch: salta anche la gara di domenica

Niente da fare neanche oggi a Garmisch-Partenkirchen: dopo la cancellazione della prima delle due prove di discesa, anche la seconda non si è potuta disputare. La nebbia non ha permesso come nella giornata di ieri lo sviluppo del secondo allenamento: di conseguenza la gara di domani per una questione di regolamento è stata cancellata.

Partenza che era prevista in un primo momento alle 11.30 che è stata rimandata per le 12.00 con la partenza degli apripista alle 11.50. Alle 11.45 ecco che è arrivata la nuova decisione di un nuovo rinvio a causa di un persistere della nebbia.

Destino della prova che è rimasto pendente poi, senza prendere decisioni prima delle 13.00: alle 13.00 ecco che è arrivata la decisione definitiva che è stata quella di cancellare la prova e la gara di domani. Ricordiamo infatti che una discesa libera non si può svolgere prima di aver disputato almeno una prova cronometrata.