Schwerin-Milano oggi in tv, Champions League volley femminile: orario, programma, streaming

Oggi mercoledì 5 febbraio (ore 18.00) si gioca Schwerin-Milano, playoff d’andata della Champions League 2024-2025 di volley femminile. La compagine lombarda sarà impegnata nella tana della formazione tedesca in questo incontro che mette in palio la qualificazione ai quarti di finale della massima competizione continentale. Le vice campionesse d’Europa sono state costrette a disputare questa sfida dopo il secondo posto nella fase a gironi alle spalle del VakifBank Istanbul.

Le ragazze di coach Stefano Lavarini partiranno con i favori del pronostico, ma non dovranno sottovalutare il sestetto teutonico, miglior terza classifica della fase a gironi (aveva chiuso alle spalle dell’Eczacibasi Istanbul e del Tent Obrenovac nel gruppo B). Le meneghine cercheranno di ipotecare il passaggio del turno, ma tutto si deciderà tra un paio di settimane in occasione del match di ritorno previsto all’Allianz Cloud.

Milano punterà in particolar modo sull’opposto Paola Egonu, sulle schiacciatrici Myriam Sylla e Nika Daalderop, sulla centrale Anna Danesi, sulla palleggiatrice Alessia Orro. Tra le file delle padrone di casa, guidate da Felix Koslowski, spiccano Elles Dambrink, Britte Stuut, Leana Grozer e Annegret Hoelzig.



Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Schwerin-Milano, playoff d’andata della Champions League di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SCHWERIN-MILANO VOLLEY OGGI

Mercoledì 5 febbraio

Ore 18.00 SSC Palmberg Schwerin vs Numia Vero Volley Milano – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

PROGRAMMA SCHWERIN-MILANO VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.