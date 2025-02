Alexander Zverev e Francisco Cerundolo ai quarti di finale a Buenos Aires. Avanza Fonseca

Dopo la tanta pioggia di ieri a Buenos Aires i match sono potuti andare in scena e il quadro si è completato in relazione a quanto era previsto dallo schedule. Grande attesa per l’esordio della testa di serie n.1, Alexander Zverev. Il n.2 del mondo ha fatto il proprio esordio contro il serbo Dusan Lajovic (n.81 del ranking) e si è imposto per 6-4 6-4 in 1 ora e 38 minuti di gioco. Una prestazione solida del teutonico che se la vedrà nei quarti di finale contro Francisco Cerundolo. L’argentino (n.28 del mondo) ha sconfitto nella sfida tutta in famiglia il fratellino Juan Manuel (n.139 ATP) col punteggio di 6-2 6-3.

Si conosce anche il nome del prossimo avversario nel secondo turno di Lorenzo Musetti. Sarà il mancino francese Correntin Moutet che ha affrontato e battuto l’indiano Sumit Nagal (n.129 del ranking) per 7-5 6-2. Il n.66 del ranking avrebbe dovuto affrontare originariamente lo spagnolo Jaume Munar, che però ha dato forfait per le tossine accumulate a Dallas.

Prosegue l’avventura di uno dei più attesi, il brasiliano Joao Fonseca (n.99 ATP). Il classe 2006 si è imposto in maniera netta contro l’argentino Tomas Martin Etcheverry (n.44 del mondo) col punteggio di 6-3 6-3 in 1 ora e 26 minuti di partita, impressionando per la sua potenza. Fonseca negli ottavi di finale giocherà contro Federico Coria, subentrato in tabellone per il ritiro di Francesco Passaro, vittorioso per 6-3 6-2 contro il francese Hugo Gaston (n.91 del ranking).

All’ultimo appuntamento della propria carriera, Diego Schwartzman (n.386 del ranking) ha mostrato segnali di vitalità contro il cileno Nicolas Jarry (n.40 ATP), finalista l’anno scorso in questo torneo. Sorprendente successo dell’argentino col punteggio di 7-6 (10) 4-6 6-3 in quasi tre ore di gioco, in cui il padrone di casa ha messo tutto quello che aveva in campo. Negli ottavi ci sarà l’incrocio con lo spagnolo Pedro Martinez (n.41 del mondo), a segno contro il bosniaco Damir Dzumhur (n.90 ATP) con lo score di 0-6 6-2 7-6 (3).

Sono poi arrivate le sconfitte di Sebastian Baez e di Alejandro Tabilo. L’argentino (n.31 del ranking), tra i favoriti di questo evento, si è dovuto arrendere al brasiliano Thiago Seyboth Wild (n.77 del mondo) sullo score di 6-3 6-4. Il verdeoro accede ai quarti di finale dove giocherà contro il serbo Laslo Djere (n.112 del ranking), a segno contro il cileno (n.27 del ranking) con lo score di 2-6 6-1 7-6 (2).