Salto con gli sci, Nika Prevc fa doppietta anche a Hinzenbach. Lara Malsiner si conferma in top10

Nika Prevc completa un altro weekend perfetto e si impone anche in gara-2 sul trampolino piccolo di Hinzenbach, sede della dodicesima tappa della Coppa del Mondo femminile 2024-2025 di salto con gli sci. La predestinata slovena centra così la terza doppietta consecutiva (dopo Lake Placid e Ljubno), avvicinandosi ulteriormente alla conquista della seconda Sfera di Cristallo di seguito.

Per la detentrice della Coppa del Mondo si tratta della sesta affermazione di fila, che la porta a quota 11 vittorie stagionali individuali (su 20 gare disputate) e 18 complessive in carriera nel circuito maggiore. La nativa di Kranj classe 2005 si è imposta sul Normal Hill austriaco con un margine di soli 2.5 punti sulla tedesca Selina Freitag, autrice del miglior punteggio assoluto nella seconda serie.

Podio completato in terza posizione dalla canadese Abigail Strate, distante 17.4 punti dalla vetta precedendo le padrone di casa Lisa Eder, Jacqueline Seifriedsberger ed Eva Pinkelnig. Settima la teutonica Katharina Schmid, che sprofonda a -455 da Prevc nella classifica generale di Coppa del Mondo quando mancano cinque gare (ed un massimo di 500 punti a disposizione) alla fine.

Buona prestazione per l’azzurra di punta Lara Malsiner, che si conferma tra le migliori dieci dopo il settimo posto di ieri archiviando una positiva ottava piazza in rimonta (era undicesima a metà gara). In zona punti anche Annika Sieff, 17ma perdendo sette posizioni nella seconda serie dopo un ottimo primo salto, mentre sono rimaste fuori dalle trenta Jessica Malsiner (34ma) e Martina Ambrosi (36ma). Eliminate in qualificazione Martina Zanitzer e Noelia Vuerich.