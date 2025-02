Salto con gli sci, Coppa del Mondo Hinzenbach 2025. Solo le ragazze volanti sul palcoscenico nel weekend imminente ai Mondiali

Siamo nell’imminenza dei Mondiali, ma prima di assistere alle gare iridate di Trondheim, la Coppa del Mondo femminile di salto con gli sci fa tappa a Hinzenbach (Austria). Anche nel massimo circuito rosa si stanno instaurando delle tradizioni, dunque è doveroso onorare una delle proprie “classiche”.

Il piccolo Aigner-Schanze appartiene al “Club 20”, ovvero al ristretto numero di trampolini che ha già ospitato almeno 20 gare individuali valevoli per la Sfera di cristallo. D’altronde la località dell’Oberösterreich è stata inserita costantemente nel calendario della Coppa del Mondo, mancando all’appello solo due volte (2013 e 2018).

Va rimarcato come questo impianto abbia il punto HS fissato a 90 metri. Si tratta, dunque, della struttura più minuta in assoluto fra quelle deputate a organizzare competizioni di primo livello. Non certo per questioni legate all’età, l’Aigner-Schanze è all’avanguardia, bensì per ragioni “fisiche” relative al luogo dove è edificato!

SALTO FEMMINILE – COPPA DEL MONDO

TAPPA N°12

Borgo: Hinzenbach (Austria)

Struttura: Aigner-Schanze (HS90)

Competizioni ospitate: 23

Prima gara: 4 febbraio 2012

Ultima gara: 25 febbraio 2024

VINCITRICI ULTIMI 10 ANNI

2015 – IRASCHKO-STOLZ Daniela (AUT)

2015 – VOGT Carina (GER)

2016 – TAKANASHI Sara (JPN)

2016 – TAKANASHI Sara (JPN)

2017 – TAKANASHI Sara (JPN)

2017 – TAKANASHI Sara (JPN)

2019 – LUNDBY Maren (NOR)

2019 – LUNDBY Maren (NOR)

2020 – KREUZER {Née HÖLZL} Chiara (AUT)

2020 – KREUZER {Née HÖLZL} Chiara (AUT)

2021 – VODAN {Née KRIZNAR} Nika (SLO)

2021 – TAKANASHI Sara (JPN)

2021 – TAKANASHI Sara (JPN)

2022 – KRIZNAR {Née BOGATAJ} Ursa (SLO)

2022 – VODAN {Née KRIZNAR} Nika (SLO)

2023 – PINKELNIG Eva (AUT)

2023 – KREUZER {Née HÖLZL} Chiara (AUT)

2024 – PINKELNIG Eva (AUT)

2024 – PINKELNIG Eva (AUT)

DONNE IN ATTIVITA’ GIA’ SALITE SUL PODIO

10 – TAKANASHI Sara [JPN] (8-1-1)

6 – PINKELNIG Eva [AUT] (3-2-1)

5 – VODAN {Née KRIZNAR} Nika [SLO] (2-3-0)

4 – SCHMID {Née ALTHAUS} Katharina [GER] (0-1-3)

3 – KREUZER {Née HÖLZL} Chiara [AUT] (3-0-0)

3 – SEIFRIEDSBERGER Jacqueline [AUT] (0-1-2)

2 – KLINEC Ema [SLO] (0-2-0)

2 – PREVC Nika [SLO] (0-1-1)

2 – OPSETH Silje [NOR] (0-0-2)

1 – KRIZNAR {Née BOGATAJ} Ursa [SLO] (1-0-0)

1 – SEYFARTH Juliane [GER] (0-1-0)

1 – KRAMER Marita [AUT] (0-1-0)

1 – VTIC Maja [SLO] (0-0-1)

1 – KYKKÄNEN Julia [FIN] (0-0-1)

1 – MALSINER Lara [ITA] (0-0-1)

1 – EDER Lisa [AUT] (0-0-1)

1 – KVANDAL Eirin Maria [NOR] (0-0-1)

1 – PAGNIER Josephine [FRA] (0-0-1)

1 – MARUYAMA Nozomi [JPN] (0-0-1)

PODI E VITTORIE PER NAZIONE

22 (9-9-4) – AUSTRIA

13 (3-6-4) – SLOVENIA

11 (8-1-2) – GIAPPONE

9 (1-4-4) – GERMANIA

8 (2-1-5) – NORVEGIA

3 (0-2-1) – USA

1 (0-0-1) – FINLANDIA

1 (0-0-1) – ITALIA

1 (0-0-1) – FRANCIA

PRECEDENTI ITALIANE IN ATTIVITA’

MALSINER Lara

Qualificazioni superate: 12 su 15

Ingressi in zona punti: 9

Ingressi nella top-ten: 3

Podi: 1

Miglior risultato: 3a il 9 febbraio 2020

MALSINER Jessica

Qualificazioni superate: 7 su 11

Ingressi in zona punti: 6

Miglior risultato: 21a il 7 febbraio 2021

SIEFF Annika

Qualificazioni superate: 2 su 2

Ingressi in zona punti: 1

Miglior risultato: 24a il 25 febbraio 2024

AMBROSI Martina

Qualificazioni superate: 2 su 7

Miglior risultato: 35a il 27 febbraio 2022

ZANITZER Martina

Qualificazioni superate: 0 su 2