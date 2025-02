Italia-Galles, Sei Nazioni rugby 2025: programma, orario, tv, streaming

Si disputa il prossimo weekend il secondo turno del Guinness Sei Nazioni 2025 e l’Italia di Gonzalo Quesada farà il suo esordio interno, a Roma, contro il Galles. Gli azzurri saranno in campo sabato 8 febbraio con calcio d’inizio alle ore 15.15.

Le due formazioni sono uscite sconfitte nei rispettivi match d’esordio, con l’Italia che ha ceduto 31-19 in Scozia, mentre i britannici sono stati nettamente battuti in Francia per 43-0. Due prestazioni deludenti e due formazioni che vogliono dare un segnale, anche perché la sfida di sabato rischia di essere già uno spareggio per evitare il cucchiaio di legno.

Calcio d’inizio che verrà battuto allo Stadio Olimpico di Roma alle ore 15:15 di sabato 8 febbraio. La diretta TV sarà disponibile su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW. OA Sport vi fornirà infine la DIRETTA LIVE testuale, con aggiornamenti costanti sul match dell’Italia nel Sei Nazioni.

CALENDARIO SEI NAZIONI 2025

Sabato 8 febbraio

Ore 15:15 Italia – Galles – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201).

PROGRAMMA ITALIA-GALLES SEI NAZIONI RUGBY 2025: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta TV:Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201)

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo e NOW

Diretta Live testuale: OA Sport