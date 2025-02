Rugby, Serie A élite 2025: Viadana vince e resta in testa alla graduatoria

Nei tre anticipi dell’11ma giornata, la seconda del girone di ritorno, della Serie A élite 2024-2025 di rugby, si registrano altrettante vittorie interne, che premiano Viadana, che resta in testa alla graduatoria, Padova, che si porta a -3 dalla vetta, e Colorno, che batte e scavalca Vicenza.

Nel primo incontro di giornata Colorno vince di misura contro i Rangers Vicenza, battuti per 39-35, con i padroni di casa che incamerano anche il bonus offensivo e gli ospiti che centrano entrambi i punti di bonus. Colorno è ora al settimo posto in classifica a +2 sul Vicenza.

Nel secondo match odierno il Petrarca Padova supera la Lazio Rugby 1927 con lo score di 31-7, conquistando il bonus offensivo e rosicchiando così un punto al Viadana, mentre gli ospiti restano all’ultimo posto in classifica, rimanendo fermi a quota 5.

Nell’ultima sfida in programma il Viadana soffre ma piega il Mogliano, sconfitto grazie ad un piazzato messo a segno al 72′, con il punteggio di 15-13. I padroni di casa incassano quattro punti e restano al comando della graduatoria, mentre gli ospiti, grazie al bonus difensivo, difendono la sesta piazza solitaria.

TABELLINI

Colorno, HBS Stadium – sabato 1° febbraio 2025, ore 14.0

Serie A Élite, XI giornata

HBS Rugby Colorno v Rangers Rugby Vicenza 39-35 (25-7)

Marcatori: p.t.: 9’ c.p. Ceballos (0-3), 14’ m. Ferrara tr. Ceballos (10-0), 18’m. Traorè tr Zaridze (10-7), 26’ m. Ceballos (15- 7), 39’ c.p. Ceballos (18-7), 41’m. Fernandez tr. Ceballos (25-7), s.t.: 42’ m. Trambaiolo tr. Carriò (25 -14), 46’ m. Foroncelli tr. Carriò (25-21), 50’ m. Ferrara, tr. Ceballos (32-21), 66’ m. Vunisa tr. Carriò (32-28), 69’ m. Ceballos tr.Ceballos (39-28), 82’m. Vunisa tr Carriò (39-35).

HBS Rugby Colorno: Fernandez; Corona (60’ Gesi), Pavese, Abanga, Ceballos; Hugo (53’ Cantoni), Palazzani (CAP) (68’ Artusio); Waqanibau, Koffi, Mengoni (51’ Roldan); Butturini (58’ Ostoni), Ruffolo; Leso (53’ Lastra Masotti), Ferrara (78’ Nisica), Ascari (58’ Lovotti). All. Gonzalo Garcia.

Rangers Rugby Vicenza: Zaridze (37’ Joubert); Foroncelli, Sanchez-Valarolo, Capraro, Gelos; Carriò, Panunzi (55’ Pozzobon); Vunisa, Roura (CAP), Trambaiolo (55’Tonello); Gomez; Riedo (41’ Eschoyez), Genovese (47’ Avila-Recio), Chimenti (59’ Bonan), Traorè (41’Zago). A disposizione: Pirruccio. All. Andrea Cavinato.

Arb. Riccardo Angelucci (LI). AA1 Alex Frasson (TV), AA2 Francesco Meschini (MI). TMO: Claudio Blessano (TV). Quarto Uomo: Filippo Bertelli.

Cartellini: nessuno.

Calciatori: Zaridze 1/2 (VIC), Ceballos 6/7 (COL), Carriò 4/4 (VIC).

Player of the match: Francesco Ferrara (COL).

Punti conquistati in classifica: 5-2.

Padova, Centro Sportivo Memo Geremia, Petrarca Rugby – 01 Febbraio 2025

Serie A Elite Maschile, XI giornata

Petrarca Rugby vs SS Lazio Rugby, 31-7 (17-0)

Marcatori: p.t. 3’ m. Botturi tr Donato (7-0); 18’ cp. Donato (10-0); 35’ m. Ghigo tr Donato (17-0); s.t. 54’ m. Botturi tr.Donato (24-0); 68’ meta tecnica Lazio (24-7); 80’ m..De Sarro tr. Donato (31-7).

Petrarca Rugby: Donato; De Sanctis; De Masi( 61’ Ioannucci); Destro(69’ Broggin); Coppo( 47’ Minozzi M.); Tebaldi cap; Jimenez; Botturi( 64’ Michieletto); Romanini; Ghigo; Marchetti( 61’ Elias); Galetto; D’Amico(50’ Bizzotto); Guerra (46’Cugini); Brugnara.( 50’ De Sarro). All. Victor Jimenez; Paul Griffen.

Lazio Rugby: Cozzi; Cioffi; Coronel( 56’ Bianco); Baffigi cap; Bonavolontà; Bianco; Cristofaro( 56’ Albaneseginammi); Morelli; Pilati( 66’ Cannata); Zucconi( 56’ Perezboulan); EhgartnereHgartner; Brunoschmidt( 56’ Cicchinelli); Cordì( 41’D’Aleo); Pretz( 69’ Corvasce); Moreno( 41’ Moscioni). All. De Angelis Alfredo.

Arb. Alberto Favaro. Assistenti: Daniele Pompa, Lorenzo Pedezzi. TMO: Luca Trentin.

Cartellini: 7’ Giallo Cozzi Lazio; 68’ Giallo Minozzi M. Petrarca.

Calciatori: Donato (5/5).

Player of the match: Botturi (Petr).

Note: giornata soleggiata, campo in discrete condizioni.

Punti conquistati: Petrarca 5, Lazio Rugby 0.

Viadana, Stadio “L. Zaffanella” – Sabato 1 febbraio 2025

Serie A Elite, XI° giornata

Rugby Viadana 1970 v Mogliano Veneto Rugby (12-10) 15-13

Marcatori: P.t. 18’ m. Peruzzo tr. Avaca (0-7), 33’ m. Wagenpfeil tr Roger Farias (7-7), 35’ c.p. Avaca (7-10), 40’ m. Luccardi n.t (12-10); s.t. 63’ c.p. Avaca (12-13), 72’ c.p. Roger Farias (15-13).

Rugby Viadana 1970: Sauze, Ciardullo (73’ Madero), Orellana, Jannelli (C), Bronzini (63’ Ciofani), Roger-Farias, Baronio (70’ Di Chio), Ruiz, Wagenpfeil, Boschetti, Marchiori, Loretoni, Mignucci (66’ Denti), Luccardi (59’ Dorronsoro), Oubiña A (59’ Fiorentini). All. Gilberto Pavan.

Mogliano Veneto Rugby: Peruzzo, Scalabrin, Passarella, Zanatta (15’ Vanzella), Dal Zilio, Avaca G.), Casilio (70’ Fabi), Kingi, Finotto (41’ Baldino), Pettinelli (54’ Pontarini), Carraro, Marini (52’ Brevigliero), Gallorini (52’ Avaca E.), Gasperini (54’ Sangiorgi), Aminu (53’ Borean). All. Umberto Casellato.

Arb. Gianluca Gnecchi. AA1 Lorenzo Negro, AA2 Simone Boaretto. Quarto Uomo: Federico Boraso. TMO: Vincenzo Schipani.

Cartellini: 26’ giallo Michele Peruzzo (Mogliano Veneto Rugby); 48’ giallo Andrea Bronzini (Rugby Viadana 1970).

Calciatori: Martin Roger Farias (Rugby Viadana 1970) 2/4; Giuliano Avaca 3/3.

Note: giornata uggiosa, circa 8°, campo pesante. Spettatori 750.

Punti conquistati in classifica: Rugby Viadana 1970 4 – Mogliano Veneto Rugby 1.

Player of the Match: Martin Roger Farias (Rugby Viadana 1970).

SERIE A ELITE MASCHILE 2024-2025

Programma e risultati 11ma giornata

Sabato 1 febbraio

HBS Colorno 1975 v Rangers R. Vicenza 39-35 (5-2)

Rugby Petrarca v Lazio Rugby 1927 31-7 (5-0)

Rugby Viadana 1970 v Mogliano Veneto Rugby 15-13 (4-1)

Domenica 2 febbraio

ore 14:30 Valorugby Emilia v Sitav Rugby Lyons

ore 16:00 Femi-CZ Rugby Rovigo v Fiamme Oro Rugby (diretta Rai Sport HD)

Classifica

Rugby Viadana 1970 47; Petrarca Rugby 44; Femi-CZ Rovigo* 38; Valorugby Emilia* 33; Fiamme Oro Rugby* 27; Mogliano Veneto Rugby 21; HBS Colorno 20; Rangers Vicenza 18; Sitav Lyons* 13; Lazio Rugby 1927 5.

* = una partita in meno.