Rugby femminile, Latin Cup 2025: nella prima giornata successo del Benetton e sconfitta per le Zebre

Una vittoria ed una sconfitta per le franchigie italiane nella prima giornata della Latin Cup 2025 di rugby femminile: il Benetton domina il match contro le Iberians Majadahonda, vinto con lo score di 38-10, mentre le Zebre cedono di misura, col punteggio di 17-22, alle Iberians Elche.

Nel primo match la squadra di coach Iannucci domina in lungo ed il largo la partita, chiudendo il primo tempo sul 21-0 per poi allungare ulteriormente nella ripresa, fino allo score conclusivo di 38-10. Greta Copat viene inoltre scelta come Player of the match.

Nel secondo incontro la compagine di coach Sciamanna chiude la prima frazione sotto per 7-19 e non riesce a completare la rimonta nella ripresa, cedendo per 17-22. Ulteriori brutte notizie giungono dall’infermeria: Laura Foscato e Vittoria Francolini escono dal campo anzitempo per infortuni che paiono essere seri. Francesca Granzotto viene invece premiata come Player of the Match.

TABELLINI

Villorba, sabato 01.02.2025

LATIN CUP

Benetton Rugby vs Iberians Majadahonda 38-10 (21-0)

Marcatori: p.t. 2’m. Capomaggi t.r. Capomaggi (7-0), 21’m. Magatti t.r. Capomaggi(14-0), 36’ m. Magatti t.r. Capomaggi (21-0), s.t. 4’ m. Miguel (21-5), 7’ m. Magattit.r. Capomaggi (28-5), 13’m. Capomaggi (33-5), 17’ m. Rasi (38-5), 31’ m. Garcia (38-10).

Benetton Rugby :Capomaggi(cap);Rasi,Aggio,Magatti,Busana(32’ s.t. Benini);Stevanin (18’s.t. Ostuni),Bitonci(32’ s.t. Visman);Tonellotto (20’ s.t. della Sala),Copat,Margotti;Costantini,Frangipani(32’ s.t. Muzzo);Simeon (20’s.t.Fortuna),Gurioli(13’ s.t. Spinelli),Stecca (29’ p.t. Maris). All. Francesco Iannucci.

Iberians Majadahonda:Cook;Esposito (1’s.t. Torrontegi),De La Loma (1’s.t.Sales),Campoy,Araujo;Ruiz(17’ s.t. Villegas),Toca;Alvarez,Rodera (13’ s.t.Navarro),Antonio;Torres (29’ p.t. (Castro),Arroyo;Garzon (33’ s.t.Ayuso),Miguel(cap) (17’ s.t. Egea),Baena (1’ s.t. Garcia). All. Gonzales-Bravo-Martinena.

Arbitro: Holly Wood (RFU).

Cartellini:34’ p.t. giallo Castro (Iberians), 30’ st giallo Magatti (Benetton).

Calciatori: Benetton (Capomaggi 4/4), Iberians (Ruiz 0/1, Campoy 0/1).

Note: Pomeriggio nuvoloso.

Player of the Match: Greta Copat.

Parma, Stadio Sergio Lanfranchi, 1 febbraio 2025

Latin Cup – I turno

Zebre Parma v Iberians Elche 17-22 (7-19)

Marcatrici: p.t 7’ m. Peres tr. Perez (0-7); 19’m. Cortes (0-12); 23’ m. Franco tr. Granzotto (7-12); 34’ m. Cortes tr. Perez (7-19) s.t. 7’ st m. Serio (12-19); 30’ cp. Azpitarte (12-22); 35’ m. Pirpiliu (17-22).

Zebre Parma: Granzotto; Serio, Catellani, Corradini, Francolini (10’pt. Pipriliu); Madia (23’st Gronda), Mastrangelo (12’st Buso); Franco, Jelic (18’ st.Errichiello), Ranuccini; Fedrighi (Cap 7’st: Locatelli), Andreoli; Dosi (1’st Cittadini), Cheli (7’st Tedeschi), Foscato (25’ pt. Cuoghi). All. Plinio Sciamanna.

Iberians Elche: Ducher; Masoko, Cano, Serrano (26’ st Azpitarte), Cortes (31’st Caicoya); Perez Fernandez (Cap,18’st Vergara); Peres, Rosell, Peralta; Martinez (39’pt. Escudero), Rivera (23’ st Aires); Garcia (1’st. De Andres), Jou, (6’st Roman) Silva (6’st. Antolinez). All. Juan Gonzalez.

Arb: Precious Pazani (ZIM).

Cartellini: nessuno.

Calciatrici: Perez (3/4); Granzotto (1/2); Buso (0/1).

Player of the match: Elena Errichiello.