Rugby, il Galles crolla nel ranking, risale l’Inghilterra

Si è disputato nel fine settimana il secondo turno del Guinness Sei Nazioni 2025 e il weekend ha non solo lanciato l’Irlanda da sola in vetta, ma smosso anche il ranking mondiale. E la notizia più clamorosa – seppur attesa – è il sorpasso subito dal Galles in classifica, con i britannici che ora sono dietro addirittura alla Georgia.

In vetta resta il Sudafrica, che ha 92.78 punti ed è seguita dall’Irlanda, che battendo la Scozia guadagna quasi mezzo punto e sale a 91.36. Si conferma al terzo posto la Nuova Zelanda, seguita dalla Francia, la quale perdendo con l’Inghilterra perde 1,5 punti e scende a quota 87.19, precedendo l’Argentina, quinta, con 84.97 punti.

Il primo scossone arriva a ridosso della top 5, con l’Inghilterra che con il successo sulla Francia sale a 83.63 punti e scavalca la Scozia, che perdendo contro l’Irlanda scivola a 82.99 in settima piazza. Si conferma ottava l’Australia, precedendo le Fiji, mentre resta decima, ma guadagna circa 2 punti decimali, l’Italia con la vittoria sul Galles a 78.67 punti.

Ma, come detto, la notizia è fuori dalla top 10. Il ko di Roma costa carissimo al Galles, che scende a 73.75, e viene superato dalla Georgia, con 73.85 punti. Un crollo verticale per i britannici, in crisi totale. La top 15 continua con il Giappone, le Samoa e gli USA.

RANKING RUGBY AL 10 FEBBRAIO

1 Sudafrica 92.78

2 Irlanda 91.36

3 Nuova Zelanda 90.36

4 Francia 87.19

5 Argentina 84.97

6 Scozia 83.57

7 Inghilterra 82.31

8 Australia 81.52

9 Fiji 80.07

10 Italia 78.67

11 Georgia 73.85

12 Galles 73.75

13 Giappone 72.95

14 Samoa 72.68

15 USA 70.02

16 Portogallo 68.82

17 Uruguay 67.06

18 Spagna 66.44

19 Tonga 65.46

20 Romania 63.98