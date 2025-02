Sei Nazioni: l’Irlanda va in fuga, ora la Francia ha mille dubbi

Si è disputato nel fine settimana il secondo turno del Guinness Sei Nazioni 2025 e il weekend ha regalato ancora una volta grandi emozioni e sconvolto la classifica generale. Se l’Italia ha smosso il suo tabellone, battendo senza entusiasmare un Galles in crisi profonda, il vero shock è stato il ko subito dalla Francia a Twickenham.

L’Inghilterra non era formazione da sottovalutare, ma la Francia arrivava a questo Sei Nazioni con l’ambizione di puntare al Grande Slam. Eppure, dopo la troppo facile vittoria con il Galles, è arrivato il ko a Londra, figlio di un match equilibratissimo, dove i ragazzi di Galthié non hanno saputo sfruttare il maggior possesso avuto. Per il titolo, ora, sia Francia sia Inghilterra sono in corsa, ma non sono più permessi passi falsi, con i Bleus che si giocheranno probabilmente tutto contro l’Irlanda.

Un’Irlanda che si conferma cinica e spietata a Edimburgo, dove pur sbagliando molto e rischiando, sa cambiare marcia quando la Scozia si riavvicina e chiude il match senza patemi. I ragazzi in verde confermano di essere la squadra da battere, ma il passaggio a vuoto che ha portato il match dallo 0-17 all’11-17 è un campanello d’allarme in vista delle prossime sfide. La Scozia, invece, esce ampiamente ridimensionata dal fine settimana, resta in corsa per il titolo ma psicologicamente potrebbe pagare il brutto ko subito.

Infine, Italia e Galles. Era il match da vincere e lo ha vinto l’Italia. Ma tra la paura di perdere e la pioggia a Roma lo spettacolo ha latitato, con tanto – troppo – gioco al piede e poche iniziative. Dopo due turni l’Italia ha sì una vittoria come Francia, Inghilterra e Scozia, ma è quinta per il gioco dei bonus e, soprattutto, non sembra al livello delle altre tre formazioni. Da qui a fine torneo affronterà Francia, Inghilterra e Irlanda e sperare in un colpaccio è dura, visto come giocano le avversarie. Per il Galles, invece, la crisi sembra infinita ed è difficile scommettere su un successo dei britannici nei prossimi tre turni.