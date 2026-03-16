Rugby, il ranking mondiale aggiornato: l’Italia paga la sconfitta con il Galles

Concluso il Sei Nazioni 2026 e ranking mondiale aggiornato. Il weekend finale del torneo europeo ha portato novità importanti nella classifica del World Rugby Ranking, con i risultati dell’ultimo turno che hanno ritoccato diversi equilibri nella parte centrale della graduatoria. Le vittorie di Irlanda, Francia e Galles hanno infatti prodotto cambiamenti significativi, soprattutto nella zona tra il terzo e il dodicesimo posto della classifica mondiale.

In vetta non cambia nulla, con il Sudafrica che resta saldamente al comando con 93,94 punti, seguito dalla Nuova Zelanda, stabile a quota 90,33. Alle loro spalle consolida il terzo posto l’Irlanda, che grazie al successo nell’ultimo turno sale a 89,07 punti. Guadagna terreno anche la Francia, che recupera parte del terreno perso nella giornata precedente e si conferma quarta con 87,46 punti.

Alle spalle delle prime quattro resta quinta l’Argentina con 84,97 punti, mentre l’Inghilterra perde qualcosa e scivola a 83,91 pur mantenendo la sesta posizione. Subito dietro resta la Scozia, settima con 82,90 punti, mentre non cambiano le posizioni di Australia e Fiji, rispettivamente ottava e nona.

Il risultato più significativo riguarda però la parte bassa della top ten: l’Italia, sconfitta nell’ultimo turno, perde 1,45 punti e resta decima con 79,64, vedendo però avvicinarsi il Galles. I gallesi, grazie alla vittoria contro gli azzurri, guadagnano infatti una posizione salendo all’undicesimo posto con 75,07 punti e superando il Giappone, ora dodicesimo.

Fuori dalla top ten non si registrano ulteriori cambiamenti di rilievo: restano stabili la Georgia, tredicesima con 73,48 punti, e l’Uruguay, quattordicesimo con 69,19. Chiude questa porzione di classifica la USA, che entra al quindicesimo posto con 68,26 punti.

WORLD RANKING RUGBY (16 MARZO 2026)

1 Sudafrica 93,94

2 Nuova Zelanda 90,33

3 Irlanda 89,07

4 Francia 87,46

5 Argentina 84,97

6 Inghilterra 83,91

7 Scozia 82,90

8 Australia 81,53

9 Fiji 81,14

10 Italia 79,64

11 Galles 75,07

12 Giappone 74,09

13 Georgia 73,48

14 Uruguay 69,19

15 USA 68,26