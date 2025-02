Jannik Sinner si allena già a Doha: adattarsi ai campi per essere pronto in un torneo importante

Jannik Sinner non vuole perdere tempo. La partenza per Doha, sede del prossimo torneo il cui inizio è previsto lunedì 17 febbraio, c’è stata lunedì 10. Un anticipo rispetto alla tabella di marcia per arrivare pronto a un appuntamento che, evidentemente, il n.1 del mondo ritiene importante.

Pur parlando di un ATP500, la partecipazione è paragonabile a un Masters1000 se si tiene conto di chi risponderà all’appello. Dando uno sguardo solo alle teste di serie, si hanno i seguenti nominativi: lo spagnolo Carlos Alcaraz (n.2 del seeding), neo vincitore del torneo di Rotterdam, l’australiano Alex de Minaur (n.3 del seeding), finalista sul veloce indoor olandese, il serbo Novak Djokovic (testa di serie n.4), ristabilitosi dal suo infortunio agli Australian Open, i russi Daniil Medvedev (n.5 del seeding) e Andrey Rublev (testa di serie n.5), il greco Stefanos Tsitsipas (n.7 del seeding) e il bulgaro Grigor Dimitrov (testa di serie n.8).

Tennisti di altissimo livello. Date le circostanze, Sinner potrebbe incrociare Alcaraz solo in finale ed è un po’ l’atto conclusivo che gli appassionati aspettano, per quanto in passato i due sono stati capaci di esprimere nell’incrocio di stili. Non va però affatto sottovalutato Djokovic, molto motivato e desideroso di conquistare il suo 100° titolo nel massimo circuito internazionale in questa sede.

Motivi per cui Jannik ha voluto subito cominciare la sua preparazione in loco, per capire la velocità dei campi e adattarsi ai differenti rimbalzi. Per un colpitore puro come lui, si tratta di una pratica fondamentale per prendere confidenza con le condizioni e saperle sfruttare nel proprio tennis. Vincere in questo torneo potrebbe essere un crocevia rilevante nella stagione, dando grande fiducia in vista del Sunshine Double (Masters1000 di Indian Wells e di Miami)