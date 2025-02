Sinner torna in campo a Doha. Una lunga sosta per un richiamo di preparazione: la concorrenza sarà spietata

Dal 17 al 22 febbraio l’ATP500 di Doha (Qatar) sarà l’occasione per rivedere all’opera Jannik Sinner. Il n.1 del mondo, conquistato per la seconda volta consecutiva gli Australian Open (terzo Slam della carriera), ha deciso di staccare la spina per alcuni giorni e dedicarsi al pieno recupero mentale e fisico.

Trascorsi alcuni giorni coi propri cari e sulle nevi di casa, Sinner ha fatto ritorno a Montecarlo per un mini richiamo di preparazione in palestra e in campo, nella consapevolezza che lo attenderà un ciclo di impegni probante. Il primo della lista è il torneo qatariano. Pur appartenente alla categoria 500, l’evento in questione è paragonabile a un Masters1000 per la partecipazione.

Se si vanno a leggere i tennisti al via non si può che prendere atto dell’alto livello che ci sarà. Risponderanno all’appello, infatti, lo spagnolo Carlos Alcaraz (n.2 del seeding), neo vincitore del torneo di Rotterdam, l’australiano Alex de Minaur (n.3 del seeding), finalista sul veloce indoor olandese, il serbo Novak Djokovic (testa di serie n.4), ristabilitosi dal suo infortunio agli Australian Open, i russi Daniil Medvedev (n.5 del seeding) e Andrey Rublev (testa di serie n.5), il greco Stefanos Tsitsipas (n.7 del seeding) e il bulgaro Grigor Dimitrov (testa di serie n.8), considerando per l’appunto i primi 8 giocatori del tabellone.

Dai nomi, quindi, si può comprendere che il percorso per il pusterese sarà impegnativo, con la certezza che un incrocio con Alcaraz non potrà che essere in finale, mentre Djokovic potrebbe esserci nel penultimo atto. Da considerare anche i tennisti al di fuori delle teste di serie come il canadese Felix Auger-Aliassime, vincitore di due tornei in questo 2025, l’imprevedibile francese Gael Monfils, il connazionale Ugo Humbert, il britannico Jack Draper e l’altro azzurro Matteo Berrettini.

Un torneo, quindi, che metterà a dura prova l’altoatesino, prima di proiettare la propria mente al Masters1000 di Indian Wells e di Miami, nel prossimo mese di marzo, appuntamenti in cima alla lista della programmazione del n.1 del mondo.

ENTRY-LIST TABELLONE PRINCIPALE ATP500 DOHA