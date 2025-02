Ranking ATP, restano 11 gli italiani in top100. Balzo di Bellucci, difficile accrescere il contingente a breve

Nell’aggiornamento di lunedì 3 febbraio si confermeranno 11 gli italiani tra i primi 100 nel ranking ATP: non ci sono particolari scossoni alla classifica e quindi nella graduatoria live comanda sempre in maniera tranquilla Jannik Sinner, in vetta con 11830 punti.

Il numero 2 d’Italia è Lorenzo Musetti, 17° a quota 2650, mentre sono uno vicino all’altro Matteo Berrettini, 33° a quota 1430, seguito da Lorenzo Sonego, 34° a 1376, e Flavio Cobolli, 35° a 1372. Appena più staccati Matteo Arnaldi, 39° a 1275, e Luciano Darderi, 46° con 1183.

Più indietro gli altri italiani: Luca Nardi è 80° a quota 706, ma l’azzurro è ancora in corsa a Koblenz, mentre sono uno vicino all’altro anche Fabio Fognini 90° a quota 629, Francesco Passaro, 91° con gli stessi punti, e Mattia Bellucci, che con i 19 punti netti presi a Montpellier guadagna 6 posti ed è 92° a quota 624. Oltre i 100 il miglior italiano, poi, è Matteo Gigante, 153° con 368 punti.

ITALIANI NEI 100 RANKING LIVE 1° FEBBRAIO

1 Jannik Sinner 11830

17 Lorenzo Musetti 2650

33 Matteo Berrettini 1430

34 Lorenzo Sonego 1376

35 Flavio Cobolli 1372

39 Matteo Arnaldi 1265

46 Luciano Darderi 1183

80 Luca Nardi 706 (ancora in corsa a Koblenz)

90 Fabio Fognini 629

91 Francesco Passaro 629

92 Mattia Bellucci 624