Tennis, nuova statua per Novak Djokovic a Melborune Park? Il progetto di Craig Tiley

Al Roland Garros è stata eretta una statua per il 14 volte vincitore Rafael Nadal, una nuova statua sarà eretta anche a Melbourne Park per il 10 volte vincitore Novak Djokovic? Questa è l’idea di Craig Tiley, il CEO di Tennis Australia.

99 vittorie su 109 match disputati per Djokovic a Melbourne, ma ultimamente il serbo non ha un grande rapporto ultimamente con il tifo australiano, specie per la questione del mancato vaccino anti Covid-19 nel 2022 e per il ritiro avvenuto quest’anno dopo il primo set contro Zverev al termine del quale è stato addirittura fischiato dagli spalti.

“È ovvio. Se lo merita” – ha detto Tiley, che poi si è espresso anche sui fischi: “Odio sempre i fischi, non importa quale sia la ragione. Non è mai qualcosa di piacevole in nessuna situazione, ma credo che siano stati fischi di delusione. Non penso fossero diretti a Novak. Era stato un bel set e volevano vedere di più“.