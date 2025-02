Rally, Toyota cerca subito il bis sulle nevi della Svezia

Dopo una breve pausa riparte il FIA World Rally Championship con il tradizionale evento sulle nevi della Svezia. Tutto è pronto per un fine settimana speciale, l’unico dell’intero campionato completamente senza segmenti di terra o di asfalto presenti sul percorso.

Toyota insegue il bis dopo aver primeggiato a Montecarlo con l’incontenibile Sébastien Ogier. Il francese nativo di Gap non sarà però della partita in quel di Umeå, ricordiamo infatti che il pluricampione del mondo sarà in azione solamente in alcuni selezionati round. Il gallese Elfyn Evans ed il finnico Kalle Rovanperä restano quindi le punte per il marchio asiatico che ritroverà anche i giapponese Takamoto Katsuta oltre al finlandese Sami Pajari.

Discorso differente per Hyundai Motorsport che vinse lo scorso anno con Esapekka Lappi. Per il costruttore coreano attenzione su tutti ad Ott Tanak ed a Thierry Neuville, campione del mondo in carica che ha commesso due errori di troppo nella prima tappa monegasca. Il nativo di St. Vith è per questa ragione uno degli osservati speciali insieme al teammate Adrien Fourmaux, francese che al debutto con la i20 N Rally1 ha ottenuto uno strepitoso podio mostrando un ritmo incredibile in ogni occasione.

L’ex volto di M-Sport Ford è quindi pronto per confermarsi in Svezia in un week-end completamente differente in cui i vari equipaggi dovranno fronteggiare i nuovi pneumatici Hankook. Nessuno infatti, come del resto a Montecarlo, ha esperienza con queste gomme, una variabile impazzita che verrà riproposta anche per gli eventi su sterrato.