Sebastien Ogier centra la decima al Rally di Monte Carlo davanti ad Elfyn Evans ed Adrien Fourmaux

Un infinito Sebastien Ogier si è aggiudicato il Rally di Monte Carlo, primo appuntamento del Mondiale WRC 2025, e lo fa per la decima volta. La gara d’esordio stagionale, come tradizione, ha regalato numerose insidie sin dal primo metro e solamente pochi piloti hanno saputo uscire indenni dalle strade tortuose e ghiacciate attorno al Principato. Per la leggenda del rally francese (41 anni) si tratta del 62° successo in una carriera straordinaria da 8 titoli iridati.

La classifica finale ha visto Sebastien Ogier (Toyota GR Yaris) chiudere con un margine di vantaggio di 18.5 secondi sul britannico Elfyn Evans (Toyota GR Yaris) mentre chiude al terzo posto il francese Adrien Fourmaux (Hyundai i20) a 26.0. Quarta posizione per il finlandese Kalle Rovanpera (Toyota GR Yaris) a 54.4, mentre in quinta troviamo l’estone Ott Tanak (Hyundai i20) a 59.0. Si accontenta della sesta posizione, infine, il campione del mondo in carica, il belga Thierry Neuville (Hyundai i20) a quasi 6 minuti.

La prima classifica generale della stagione vede Sebastien Ogier scattare subito con 33 punti contro i 26 di Elfyn Evans ed i 20 di Adrien Fourmaux.

LA GARA

La domenica del Rally di Monte Carlo ha preso il via con la SS16 Avançon / Notre-Dame-du-Laus 2 di 13.97 chilometri disputata all’alba (partenza ore 06:39) con il successo di Sebastien Ogier con 4.0 su Elfyn Evans e 13.0 su Kalle Rovanpera. Si è passati poi alla SS17 Digne-les-Bains / Chaudon-Norante 2 di 19.01 chilometri con Adrien Fourmaux che svetta per 4.5 secondi su Kalle Rovanpera e 17.8 su Elfyn Evans. Quarto Thierry Neuville a 21.1, mentre è quinto Sebastien Ogier 23.9.

La gara monegasca si è conclusa con la SS18 La Bollène-Vésubie / Peïra-Cava[Power Stage] di 17.92 chilometri. Sebastien Ogier piazza la prestazione da fuoriclasse, rimonta nel finale ghiacciato e strappa il successo a Elfyn Evans per appena 3 decimi.