F1, svelati gli orari dei Gran Premi del 2025: Australia e Las Vegas nella notte italiana

La stagione di Formula 1 sta per cominciare: tra circa un mese e mezzo ci sarà il via da Melbourne, e proprio nel pomeriggio odierno sono stati ufficializzati tutti gli orari per i 24 Gran Premi in programma nel 2025.

Pronti, via, e gli appassionati dovranno subito puntare le loro sveglie presto: il GP d’Australia a Melbourne partirà alle 15.00 locali, quindi alle 5.00 del mattino in Italia. La settimana successiva sarà la volta del GP Cina, con gare e qualifiche alle 15.00 di Shanghai, quindi alle 9.00 ora italiana, ma la Sprint Race è in programma per le 4.00 del sabato mattina. Si volerà quindi in Giappone il 6 aprile: a Suzuka scatterà alle 14.00 locali, le 7.00 orario italiano.

Non ci sono altre grandi novità: gare europee sempre alle 15.00, con qualifiche alle 16.00. Anticipata invece la partenza del GP di Las Vegas, in programma nel fine settimana del 22 novembre: qualifiche e gara nel circuito cittadino del Nevada inizieranno alle 20.00 e non più alle 22.00 locali, quindi alle 5.00 orario italiano. Stagione che sarà completata dalle tappe in Qatar (30 novembre) e Abu Dhabi (7 dicembre).

PROGRAMMA COMPLETO GP F1 2025

1 – GP AUSTRALIA, 16 marzo (Melbourne) – ore 5.00

2 – GP CINA, 23 marzo (Shanghai) § – ore 4.00 Sprint Race, ore 8.00 gara

3 – GP GIAPPONE, 6 aprile (Suzuka) – ore 7.00

4 – GP BAHRAIN, 13 aprile (Sakhir) – ore 17.00

5 – GP ARABIA SAUDITA, 20 aprile (Jeddah) – ore 19.00

6 – GP MIAMI, 4 maggio (Miami Gardens) § – ore 18.00 Sprint Race, ore 22.00 gara

7 – GP EMILIA ROMAGNA, 18 maggio (Imola) – ore 15.00

8 – GP MONACO, 25 maggio (Montecarlo) – ore 15.00

9 – GP SPAGNA, 1 giugno (Montmelò) – ore 15.00

10 – GP CANADA, 15 giugno (Montreal) – ore 20.00

11 – GP AUSTRIA, 29 giugno (Spielberg) – ore 15.00

12 – GP GRAN BRETAGNA, 6 luglio (Silverstone) – ore 16.00

13 – GP BELGIO, 27 luglio (Spa-Francorchamps) § – ore 12.00 Sprint Race, ore 15.00 gara

14 – GP UNGHERIA, 3 agosto (Budapest) – ore 15.00

15 – GP OLANDA, 31 agosto (Zandvoort) – ore 15.00

16 – GP ITALIA, 7 settembre (Monza) – ore 15.00

17 – GP AZERBAIGIAN, 21 settembre (Baku) – ore 13.00

18 – GP SINGAPORE, 5 ottobre (Marina Bay) – ore 14.00

19 – GP USA, 19 ottobre (Austin) § – ore 19.00 Sprint Race, ore 21.00 gara

20 – GP CITTA’ DEL MESSICO, 26 ottobre (Mexico City) – ore 21.00

21 – GP SAN PAOLO, 9 novembre (Interlagos) § – ore 15.00 Sprint Race, ore 18.00 gara

22 – GP LAS VEGAS, 22 novembre (Las Vegas) – ore 5.00

23 – GP QATAR, 30 novembre (Lusail) § – ore 15.00 Sprint Race, ore 17.00 gara

24 – GP ABU DHABI, 7 dicembre (Yas Marina) – ore 14.00

§ Indica la presenza di una Sprint