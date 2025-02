Quando partono Peterlini e le azzurre nello slalom dei Mondiali: n. di pettorale, orario preciso, tv

Nello slalom femminile in programma sabato 15 febbraio, a Lenzerheide, in Svizzera, valido per i Mondiali 2025 di sci alpino, saranno 116 le atlete in gara, con 52 Paesi rappresentati: la prima manche scatterà alle 09.45, mentre la seconda run avrà inizio alle 13.15.

Saranno quattro le azzurre al cancelletto di partenza: salvo interruzioni, nella prima manche Martina Peterlini col 22 partirà alle 10.14, Marta Rossetti col 32 alle 10.28, Lara Della Mea col 34 alle 10.30 e Giorgia Collomb col 45 alle 10.41.

Per lo slalom speciale femminile dei Mondiali 2024-2025 di sci alpino la diretta tv sarà affidata a Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI SCI ALPINO 2025

Sabato 15 febbraio

09.45 Slalom femminile, prima manche – Diretta tv su Rai Sport HD, Eurosport 1 HD

13.15 Slalom femminile, seconda manche – Diretta tv su Rai Sport HD, Eurosport 1 HD

PROGRAMMA MONDIALI SCI ALPINO 2025: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD, Eurosport 1 HD

Diretta streaming: Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport

A CHE ORA PARTONO PETERLINI E LE AZZURRE?

STARTLIST SLALOM FEMMINILE – 1A MANCHE

1 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol

2 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head

3 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

4 516562 RAST Camille 1999 SUI Head

5 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head

6 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Atomic

7 206355 DUERR Lena 1991 GER Head

8 516528 MEILLARD Melanie 1998 SUI Rossignol

9 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT Voelkl

10 565463 SLOKAR Andreja 1997 SLO Nordica

11 506146 SWENN LARSSON Anna 1991 SWE Head

12 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Atomic

13 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol

14 805009 COLTURI Lara 2006 ALB Blizzard

15 56253 HUBER Katharina 1995 AUT Fischer

16 107427 ST-GERMAIN Laurence 1994 CAN Rossignol

17 565491 DVORNIK Neja 2001 SLO Fischer

18 107798 NULLMEYER Ali 1998 CAN Atomic

19 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

20 507325 OEHLUND Cornelia 2005 SWE Head

21 198176 LAMURE Marie 2001 FRA Rossignol

22 299699 PETERLINI Martina 1997 ITA Rossignol

23 507109 ARONSSON ELFMAN Hanna 2002 SWE Rossignol

24 56367 GALLHUBER Katharina 1997 AUT Atomic

25 155728 DUBOVSKA Martina 1992 CZE Kaestle

26 198215 POGNEAUX Chiara 2002 FRA Rossignol

27 565401 BUCIK JOGAN Ana 1993 SLO Salomon

28 107747 SMART Amelia 1998 CAN Atomic

29 516553 CHRISTEN Eliane 1999 SUI Head

30 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol

31 6536392 HURT A.J. 2000 USA Head

32 6295165 ROSSETTI Marta 1999 ITA Head

33 225733 PALLA Victoria 2001 GBR Rossignol

34 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA Fischer

35 355061 HILZINGER Jessica 1997 GER Head

36 6536171 HENSIEN Katie 1999 USA Rossignol

37 198164 CHEVRIER Marion 2001 FRA Atomic

38 516560 LINGG Charlotte 1999 LIE Head

39 307813 MAEDA Chisaki 1998 JPN

40 225748 BELL Reece 2001 GBR Head

41 25218 MIJARES RUF Carla 2002 AND Fischer

42 35222 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 ARG Rossignol

43 539927 LAPANJA Lila 1994 SLO Stoeckli

44 245084 TOTH Zita 2002 HUN Head

45 6296778 COLLOMB Giorgia 2006 ITA Rossignol

46 308304 WATANABE Eren 2003 JPN

47 307493 ANDO Asa 1996 JPN Atomic

48 65117 VANREUSEL Kim 1998 BEL Salomon

49 65127 MOLLIN Axelle 2001 BEL Kaestle

50 405175 BLOK Noa 2000 NED Voelkl

51 285021 SZOLLOS Noa 2003 ISR Kaestle

52 405188 DERKS Kiara 2001 NED Kaestle

53 405220 RABOU Noa 2004 NED

54 555035 BONDARE Liene 1996 LAT

55 365034 TEN RAA Gwyneth 2005 LUX Atomic

56 225870 BUTLER Molly 2006 GBR Dynastar

57 516744 ZURBRIGGEN Anina 2003 BUL

58 155962 SOMMEROVA Elese 2001 CZE

59 225709 BRUCE Abi 2000 GBR

60 45497 HEAYDON Phoebe 2005 AUS

61 45439 MAHON Sophie 2001 AUS

62 175071 VORRE Clara-Marie Holmer 2003 DEN

63 755058 ATANASOVSKA Jana 2006 MKD

64 575022 MARKTHALER Lara 2007 RSA

65 960752 SALEHHUDDIN Aruwin 2004 MAS

66 245080 HOZMANN Szonja 2001 HUN Kaestle

67 175050 BERTHELSEN Nuunu Chemnitz 1996 DEN

68 685018 TSIKLAURI Nino 1993 GEO

69 525130 YILDIRIM Ceren Reyhan 2004 TUR

70 465118 CONSTANTIN Maria Ioana 2001 ROU

71 785020 KARLONAITE Liepa 2006 LTU

72 365030 TEN RAA Joyce 2003 LUX

73 715183 ALIC Esma 2002 BIH

74 255406 FRIDGEIRSDOTTIR Hofi Dora 1998 ISL

75 947032 DEVA Lirika 2006 KOS

76 245090 POLANYI Lili 2004 HUN

77 695134 MAKOVETSKA Yuliia 2001 UKR

78 695130 SHEPILENKO Anastasiia 2000 UKR Kaestle

79 715185 DRAGOLJEVIC Nikolina 2003 BIH

80 715192 LIKIC Ina 2006 BIH

81 245082 MAJTENYI Hanna 2001 HUN

82 947028 KRYEZIU Kiana 2004 KOS

83 595022 HABEN RIBEIRO Ariana 2005 POR

84 235367 KALTSOGIANNI Maria Nikoleta 2003 GRE

85 465155 CORLATEANU Ioana 2006 ROU

86 945000 CLERC Mialitiana 2001 MAD Kaestle

87 135017 LEE Wen-Yi 2002 TPE

88 165063 LOIZIDOU Andrea 2006 CYP

89 465161 BALOGH LORINC Bernadett 2007 ROU

90 555098 REINHARDE Elizabete 2007 LAT

91 785018 SINKUNAITE Gabija 2004 LTU

92 555101 BIEZA Annija 2008 LAT

93 265033 SAVEHSHEMSHAKI Sadaf 1995 IRI

94 555103 MATISONE Leticija 2008 LAT

95 345201 CHAD Manon 2005 LBN

96 345203 SAKKAL Kiana 2006 LBN

97 265052 ALIZADEH SAVEH Zahra 1998 IRI

98 265006 KALHOR Marjan 1988 IRI

99 215030 REJEPOVA Sabina 2007 UZB

100 959009 KING Eloise Yung Shih 2005 HKG

101 775014 IVANOVA Albina 2006 KGZ

102 265102 AHMADPOUR Sarina 2007 IRI

103 235376 DIMITROF Evridiki 2004 GRE

104 235443 FILIPPIDI Eirini 2008 GRE

105 215027 KOVALEVA Valeriya 2003 UZB

106 345196 RAHME Christa 2005 LBN

107 345209 STEPHAN Sarah 2007 LBN

108 625027 SANDHYA Sandhya 1998 IND

109 962458 FARHOUD Joud 2002 KSA

110 625023 THAKUR Aanchal 1996 IND

111 775004 PALIUTKINA Olga 1993 KGZ

112 947029 PUPOVCI Arba 2004 KOS

113 625031 THAKUR Tanuja 1998 IND

114 895005 TIMALSINA Debora 2003 NEP

115 215007 GRIGOREVA Kseniya 1987 UZB

116 926000 MARTI Celine 1979 HAI