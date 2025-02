Sci alpino, Luca De Aliprandini per la “medaglia-bis” ai Mondiali, Odermatt favorito assoluto

Stiamo giungendo nella parte finale dei Mondiali di sci alpino 2025 a Saalbach: questo weekend è dedicato alle discipline tecniche e si riparte dopo lo straordinario oro in gigante di ieri da parte di Federica Brignone. Oggi è il giorno del gigante maschile, una delle gare più ambite e prestigiose di tutta la rassegna iridata e l’Italia proverà a conquistare un’altra medaglia.

Luca De Aliprandini può puntare infatti a replicare la medaglia che ha vinto nel 2021 a Cortina: il trentino in quel caso colse un argento decisamente a sorpresa dietro a Mathieu Faivre, senza ancora essere salito sul podio in Coppa del Mondo. Da lì in poi sono arrivati altri due podi in Coppa del Mondo: uno sulla Gran Risa e uno ad Adelboden molto recentemente. Quest’anno sta trovando una certa continuità di rendimento, sta sciando bene e può ambire a un grandissimo risultato.

Il favorito numero uno sarà però Marco Odermatt che a tratti in questa disciplina è letteralmente ingiocabile. L’elvetico sembra una spanna sopra a tutti gli altri, ha aperto il Mondiale con l’oro in superG e proverà a confermarsi campione del mondo anche in gigante dopo il titolo conquistato a Courchevel Meribel, quando vinse davanti a Loic Meillard e Marco Schwarz.

Proprio Meillard sarà uno degli avversari principali, anche in virtù del bellissimo oro conquistato in combinata, ma attenzione anche a un Henrik Kristoffersen che può tirare fuori qualcosa in più nei grandi eventi. Ci può provare anche Alexander Steen Olsen, mentre gli altri azzurri possono provare a sorprendere e trovare fiducia: Alex Vinatzer dopo l’uscita nello slalom della combinata e Filippo Della Vite che ha alle spalle una stagione difficile.