Sci alpino, Luca De Aliprandini: “Non ho rammarichi, mancava qualcosa nella seconda manche”

Luca De Aliprandini ha concluso al nono posto il gigante dei Mondiali 2025 di sci alpino. Dopo aver terminato la prima manche in sesta posizione e con la concreta possibilità di lottare per le medaglie, l’azzurro non si è reso protagonista di una brillante seconda parte di gara e ha perso progressivamente lungo il pendio di Saalbach (Austria).

Il nostro portacolori ha accusato un ritardo di 1.03 dall’austriaco Raphaela Haaser, capace di avere la meglio sugli svizzeri Thomas Tumler e Loic Meillard. La medaglia di bronzo era lontana 52 centesimi per il 34enne, argento iridato quattro anni fa a Cortina d’Ampezzo e quest’anno salito sul podio tra le porte larghe ad Adelboden.

Luca De Aliprandini ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “Non posso avere dei rammarichi, vado a casa contento. Non ho fatto medaglia, sentivo che mancava qualcosina mentre scendevo nella seconda manche. siamo sempre lì nonostante non abbia fatto tutto perfetto, sono nei 10. Ci sono ancora un paio di gare. Oggi non ha girato, la stagione continua e guardiamo avanti“.