Prima medaglia per la Nuova Zelanda ai Mondiali di sci alpino con Alice Robinson. Ma alle Olimpiadi…

Una giornata memorabile per l’Italia ai Mondiali di sci alpino, ma a far festa è stata anche la Nuova Zelanda, con la prima medaglia iridata della sua storia. Una fenomenale Alice Robinson ha conquistato l’argento, inchinandosi solo all’inarrivabile Federica Brignone, ma al termine di una prestazione comunque eccezionale da parte della neozelandese.

Robinson ha concluso a 93 centesimi da Brignone, unica a restare “vicina” all’azzurra, visto che il resto del mondo è arrivato ad oltre due secondi e mezzo dalla valdostana. La neozelandese era stata strepitosa nella seconda manche, chiudendo con il miglior tempo e provando a mettere pressione al cancelletto di partenza a Brignone.

Una stagione fantastica quella di Robinson finora, che l’ha vista anche tornare a vincere in Coppa del Mondo quattro anni dopo l’ultima volta. Infatti Robinson si era imposta proprio nell’ultimo gigante prima dei Mondiali a Kronplatz, portandosi anche in vetta alla classifica di specialità, che diventa a questo punto il grande obiettivo della neozelandese da qui fino alla fine della stagione.

Per la Nuova Zelanda, dunque, una giornata storica, ma il paese oceanico aveva già in passato festeggiato una medaglia in un grande evento e addirittura alle Olimpiadi. Si trattava dell’edizione del 1992 ad Albertville, con lo sci alpino femminile che veniva ospitato sulle piste di Meribel. A salire sul podio per la Nuova Zelanda era stata Annelise Coberger, che riuscì a conquistare un incredibile argento alle spalle dell’austriaca Petra Kronberger e davanti alla spagnola Blanca Fernandez-Ochoa. Robinson dunque punterà ad essere il prossimo anno la seconda neozelandese a salire sul podio olimpico, ma magari la prima a vincere l’oro.