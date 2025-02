F1, Mondiali 2025 deciso già dalle prime gare? Frederic Vasseur analizza la situazione

Nella giornata di ieri abbiamo potuto scoprire sulla pista di Fiorano le forme della nuova Ferrari che darà la caccia ai due titoli (piloti e costruttori) in F1. L’obiettivo non è una novità e la Rossa vuol cominciare col piglio giusto, seguendo il percorso che le ha permesso di essere il team a ottenere più punti nella seconda parte di stagione, dalla pausa estiva in avanti.

Certo, alla prova dei fatti, il Mondiale piloti è stato conquistato dall’olandese Max Verstappen (Red Bull) e quello dei marchi dalla McLaren, spuntandola nel confronto proprio con la scuderia di Maranello. Per questo, il target sarà quello di iniziare fin da subito in maniera convincente per non trovarsi poi a dover inseguire i principali competitors, in considerazione anche di quanto accadrà nel 2026. Il pensiero è alla stagione dei grossi cambiamenti regolamentari.

“Certamente anche noi svilupperemo nelle prime gare. Poi non voglio dire che fermeremo la macchina attuale, ma saremo più concentrati sulla vettura del 2026. Le prime gare e il primo aggiornamento che apporteremo alla macchina saranno cruciali per il 2025. Di sicuro porteremo qualcosa nella fase iniziale della stagione. Io penso che varrà lo stesso per tutti“, ha sottolineato Frederic Vasseur (Team Principal della Ferrari) in conferenza stampa.

“È assolutamente vero che siamo all’ultimo anno di regolamento. È ovvio per tutti che a un certo punto si dovrà fare una scelta tra il 2026 e il 2025, ma penso che il fattore principale della scelta sarà la situazione del campionato. L’auto attuale, quella del 2025, è l’estensione di quella del 2024. Siamo tutti nella stessa situazione. A dettare la scelta tra il 2025 e il 2026 sarà la situazione nel Mondiale dopo 4-5 GP. Se sei indietro di un secondo, non ha senso continuare a sviluppare. Al tempo stesso se sei avanti di un secondo puoi concentrarti un po’ sul 2026“, ha concluso l’ingegnere francese.