F1, la Ferrari debutta in pista: primi giri con Leclerc, poi Hamilton. Le novità della SF-25

La nuova Ferrari ha mosso i suoi primi passi: dopo la presentazione di ieri sera a Londra insieme agli altri team e dopo aver svelato alcuni dettagli della vettura a ridosso della mezzanotte tramite alcuni render, la SF-25 è scesa in pista per i suoi primi vagiti. Nella tradizionale cornice di Fiorano, davanti a una folla di grandi appassionati, la nuova creazione della Scuderia di Maranello si è cimentata in un filming day, ovvero un evento promozionale dedicato alle riprese per scopi commerciali e per verificare il corretto funzionamento dei sistemi.

La Ferrari aveva a disposizione un totale di 200 chilometri: in mattinata, attorno alle ore 09.25, è stato Charles Leclerc a sedersi al volante della nuova monoposto. Nel pomeriggio, subito dopo pranzo, è stata volta di Lewis Hamilton, alla sua prima annata agonistica con questi colori. Presente anche il Presidente John Elkann, che ha voluto assistere di persona al debutto della monoposto che punterà a essere grande protagonista nel Mondiale F1.

C’è stato così modo di notare alcune novità, già evidenziate nei rendering diffusi nella tarda serata di ieri. Al netto dei colori della livrea, con un rosso più intenso ma anche con la presenza del bianco sul cofano motore e sull’alta posteriore, i cambiamenti più rilevanti riguardano due aree della vettura: la sospensione anteriore è stata rivista con il passaggio allo schema pull-rod per migliorare l’aerodinamica, le pance sono state riviste garantendo una migliore gestione dei flussi verso la parte posteriore. Prossimo appuntamento dal 26 al 28 febbraio con i Test in Bahrain, il Mondiale scatterà nel weekend del 14-16 marzo con il GP d’Australia a Melbourne.