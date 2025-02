F1, svelata la nuova Ferrari: foto e dettagli della SF-25, la macchina di Leclerc e Hamilton per il Mondiale

Subito dopo la presentazione di gruppo andata in scena alla 02 Arena di Londra, la Ferrari ha svelato nel dettaglio la monoposto che prenderà parte al Mondiale F1 2025, che scatterà nel weekend del 14-16 marzo con il GP d’Australia a Melbourne. La Scuderia di Maranello ha infatti diffuso dei rendering e delle specifiche tecniche, che evidenziano alcune novità di rilievo soprattutto per quanto riguarda il telaio, le sospensioni e il design aerodinamico.

Charles Leclerc e Lewis Hamilton, insieme al team principal Frederic Vasseur, hanno alzato il telo su una vettura dal colore rosso intenso, ma con il sorprendente bianco sul posteriore. Domani il monegasco e il britannico saranno in pista a Fiorano per il primo shakedown della stagione (i Test ufficiali sono in programma in Bahrain dal 26 al 28 febbraio), ma quali sono le specifiche della nuova Rossa che punterà in alto durante il prossimo campionato?

Le pance sembrano ancora più slanciate e la parte frontale è diversa rispetto al 2024 nei punti di raccordo tra il fondo e il telaio. Sono stati modificati anche gli scalini laterali e le bocche dei radiatori, anche il fondo è più evoluto rispetto a quello con cui si è conclusa la passata annata agonistica. La parte anteriore della macchina è stata riprogettata sul modello di Red Bull e McLaren per passare al cosiddetto scherma pull-rod che comporta una diversa disposizione delle componenti interne delle sospensioni.

La SF-25 ha una cilindrata di 1600 cc, 15.000 giri, 6 cilindri, power unit denominata 066/15, peso complessivo di 18 kg, ruote 18”, cambio longitudinale a 8 marce, carrozzeria e sedile in fibra di carbonio.