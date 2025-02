Puppo su Sinner: “Non credo venga squalificato. C’è una cosa che fa meglio degli altri: dire di no”

Una polemica evitabile? Di questo si è parlato nell’ultima puntata di TennisMania, andata in onda sul canale Youtube di OA Sport. Il riferimento è all’assenza di Jannik Sinner al Quirinale, nell’incontro con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il tutto era stato organizzato per l’invito da parte del capo dello Stato rivolto alle rappresentative di Coppa Davis e di BJK Cup vittoriose nel 2024.

Dario Puppo (giornalista/telecronista di Eurosport) ha approfondito il tema: “Io voglio solo dare alcuni elementi. Quando si arriva al livello di Jannik Sinner, vinci tutte le partite dei grandi tornei, devi fare delle scelte che sono anche quelle di recuperare le energie. Negli sport ci sono i blocchi, riposare vuol dire non avere impegni istituzionali. Quello che Jannik sta facendo meglio degli altri, tra le tante cose, è di dire ‘No’ “, ha sottolineato Puppo.

“Non voglio certamente mettere insieme il Quirinale con Sanremo, ma Sinner ha come obiettivo quello di vincere gli Slam che ancora mancano nella sua bacheca, nonché di regnare a lungo. Poi vedremo cosa deciderà il TAS, ma lui è fatto in modo diverso. Vedo un giocatore che si prende il tempo necessario per recuperare. Precisando il fatto che non penso venga squalificato, a mio avviso, quando sono venute fuori le date dell’udienza a Losanna, un pensiero l’ha fatto sul caso. Ha chiesto il suo tempo“, ha aggiunto il collega di Eurosport.

Puppo ha offerto altri spunti in conclusione: “Ognuno è libero di fare le proprie valutazioni, chi si mette però a tirare letame è inutile considerarlo. Preciso il fatto che lui ha dovuto dare una giustificazione di natura medica anche perché non ha rinunciato solo all’incontro dal capo dello Stato, ma al torneo di Rotterdam. Per questa ragione, è stato fornito un certificato di quel tipo“.