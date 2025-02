Luca Nardi strappa un set ad Alcaraz a Doha, ma poi deve cedere al terzo lottando

Luca Nardi saluta il torneo ATP 500 di Doha, ma lo fa al termine di una prestazione decisamente incoraggiante contro Carlos Alcaraz. Il tennista marchigiano ha saputo strappare un set allo spagnolo, cedendo alla fine con il punteggio di 6-1 4-6 6-3 dopo un’ora e cinquantuno minuti di gioco. Un’altra dimostrazione delle qualità di Nardi, che ha confermato di avere un tennis decisamente qualitativo, ma ancora troppo incostante. La speranza è quella che il numero 85 possa finalmente mettere insieme tutti i pezzi del puzzle e cominciare a dare una svolta definitiva alla sua carriera.

Nardi ha chiuso il match con undici palle break concesse e cinque doppi falli, soffrendo soprattutto con la seconda (42% di punti vinti). Dall’altra parte Alcaraz ha concluso con 27 vincenti contro i 14 dell’azzurro, anche se dal secondo set i numeri sono molto simili. Nardi ha commesso poi 34 errori non forzati contro i 30 dello spagnolo.

L’inizio di partita di Nardi è disastroso, con Alcaraz che strappa zero il servizio all’azzurro. Lo spagnolo vince i primi dieci punti giocati e si procura anche tre palle del doppio break nel terzo game. Nardi ha una reazione e riesce a salvarsi, conquistando il primo game della sua partita. Purtroppo la differenza tra i due giocatori è decisamente evidente con lo spagnolo che toglie ancora la battuta a Nardi, con il passante di dritto vincente sulla palla break. Alcaraz ha il pieno controllo del match e strappa ancora il servizio a Nardi nel settimo gioco, conquistando il set per 6-1.

Anche nel secondo set è Alcaraz ad ottenere per primo il break e lo fa nel quarto gioco, chiudendo a rete dopo un bello scambio. Sotto 4-1 sembra finita ed invece Nardi vive il miglior momento del suo match. Nel settimo game l’azzurra si procura due palle break, ma Alcaraz le annulla entrambe. C’è una terza occasione per Nardi e questa volta il dritto tradisce lo spagnolo. Nardi è scatenato e vola sullo 0-40 nel nono game, chiudendo alla seconda palla break grazie anche alla smorzata in rete dello spagnolo. Il braccio di Luca non trema e a zero tiene il servizio, vincendo il set per 6-4.

Dopo un pessimo finale di secondo set, Alcaraz si riattiva e nel quarto game della terza frazione si procura due palle break. Sulla prima Nardi riesce a salvarsi con il servizio, ma sulla seconda l’azzurro sbaglia con il rovescio. Il numero tre del mondo non concede occasioni all’avversario per rientrare nuovamente in corsa nella partita ed alla fine conclude per 6-3, staccando il biglietto per gli ottavi di finale.