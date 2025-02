ATP Rio de Janeiro 2025, buona la prima per Zverev. Muller elimina Fonseca, Darderi al secondo turno

Si sono completati i match di primo turno nel torneo ATP 500 di Rio de Janeiro e non sono mancati i colpi di scena. Alexander Zverev bagna il suo esordio sulla terra rossa brasiliana con una vittoria sul cinese Bu Yunchaokete in due combattuti set e dopo oltre due ore di gioco con il punteggio di 7-6 6-4. Il tedesco si è trovato anche sotto di un break nel primo set, con il cinese ha servito per la prima frazione nel decimo game, riuscendo poi a rimontare. Zverev affronterà ora al secondo turno il kazako Alexander Shevchenko.

Clamorosa eliminazione di Joao Fonseca, che crolla subito al primo turno nel torneo di casa. Dopo aver conquistato il titolo a Buenos Aires, il giovane brasiliano è probabilmente arrivato scarico a Rio de Janeiro, perdendo all’esordio contro il francese Alexandre Muller, che realizza sicuramente la sorpresa di giornata. Il transalpino si è imposto per 6-1 7-6 in un’ora e trentaquattro minuti di gioco.

Giornata di festa per il tennis argentino, che ha visto ben cinque giocatori avanzare al secondo turno. Uno era certo visto che usciva dal derby tra Sebastian Baez e Roman Andres Burruchaga, con la vittoria del più illustre dei due per 6-3 7-5. Mariano Navone e Ugo Carabelli hanno ottenuto due bei successi rispettivamente contro Roberto Carballes Baena (6-4 6-3) e Pedro Martinez (4-6 6-3 6-3). Passa il turno anche Tomas Martin Etcheverry, che ha eliminato il francese Corentin Moutet per 6-3 7-6.

L’ultimo argentino a passare il turno è stato Francisco Cerundolo, che ha superato il francese Hugo Gaston per 7-6 6-0 e adesso se la vedrà con l’azzurro Luciano Darderi. Il numero 61 del mondo torna finalmente a vincere un match nel circuito ATP da ottobre (primo turno a Vienna contro Thiem), sfruttando però il ritiro del boliviano Hugo Dellien sul 2-2 del secondo set, dopo che comunque Darderi aveva vinto la prima frazione al tie-break.

RISULTATI ATP RIO DE JANEIRO 2025 (19 FEBBRAIO)

Baez (Arg) b. Burruchaga (Arg) 6-3 7-5

Darderi (Ita) b. Dellien (Bol) 7-6 2-2 ret.

Dzumhur (Bih) b. Lajovic (Srb) 6-3 6-4

Etcheverry (Arg) b. Moutet (Fra) 6-3 7-6

Navone (Arg) b. Carballes Baena (Esp) 6-4 6-3

Faria (Por) b. Barrios Vera (Cil) 6-2 7-5

F. Cerundolo (Arg) b. Gaston (Fra) 7-6 6-0

Zverev (Ger) b. Bu (Chn) 7-6 6-4

Ugo Carabelli (Arg) b. Martinez (Esp) 4-6 6-3 6-3

Muller (Fra) b. Fonseca (Bra) 6-1 7-6