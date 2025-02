Prima finale ATP per Joao Fonseca a Buenos Aires! Il brasiliano batte Djere in tre set

Joao Fonseca è in finale a Buenos Aires! La prima di tante finali per il brasiliano classe 2006 che batte in due set Laslo Djere con il punteggio di 7-6(3), 5-7, 6-1 in quasi due ore e quaranta in semifinale in Argentina e domani troverà uno tra Francisco Cerundolo e Pedro Martinez.

Un match molto intenso sin da subito: ogni punto è una lotta e ci sono una serie di game estremamente equilibrati. Djere salva ben quattro palle break sul 2-2, poi a sua volta è Fonseca a salvarne due sul 2-3. Ecco che il serbo si salva anche sul 4-4 risalendo da 15-40 e quindi si arriva al tiebreak: qui prevale l’aggressività del brasiliano che ha un’altra marcia nello scambio e si prende il set di forza (7-3 lo score del tiebreak).

Nel secondo set i turni di servizio vanno via ancora più lisci, ma a faticare è ancora Djere sul 2-3, dovendo annullare una palla break e venire a capo di un game molto lungo. Sul 3-4 il serbo non si salva, cede il servizio a un super Fonseca che si carica, ma sul 5-3 al servizio non riesce a chiudere. Djere riesce ad annullare un match point sul 4-5 30-40, brekka ancora sul 5-5 e si aggiudica il secondo set per 7-5.

La caratteristica già da campione di Fonseca a soli 18 anni e 5 mesi è quella di resettare dal periodo negativo: annulla due palle break a inizio terzo set e poi riprende a dominare come se nulla fosse accaduto e si prende meritatamente la finale.