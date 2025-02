Alexander Zverev eliminato nei quarti di finale a Buenos Aires! Fonseca continua a impressionare

Giornata piuttosto emozionante nei quarti di finale dell’ATP250 di Buenos Aires. Sulla terra rossa argentina, le ore a precedere le sfide dello schedule sono state condizionate dalla notizia del ritiro, prima di scendere in campo, di Lorenzo Musetti. Un risentimento muscolare al polpaccio della gamba destra per il toscano, accusato nella partita vinta contro il francese Corentin Moutet, ha portato alla decisione di alzare bandiera bianca. E così, strada spianata in semifinale per lo spagnolo Pedro Martinez (n.41 ATP). Da capire se l’azzurro (n.16 del ranking) sarà in grado di recuperare per il torneo di Rio de Janeiro della prossima settimana o se, come è molto probabile, dovrà rinunciare.

Martinez, in tutto questo, si sarebbe aspettato di affrontare nel penultimo atto il n.2 del mondo, Alexander Zverev. Il tedesco, però, è stato sconfitto dal padrone di casa, Francisco Cerundolo (n.28 ATP), col punteggio di 3-6 6-3 6-2 in 2 ore e 20 minuti di partita. Un match in cui il pubblico a favore di Cerundolo è stato un fattore specialmente per l’insofferenza manifestata da Zverev. Un aspetto che ha pesato molto nella gestione emotiva della sfida.

Alexander Zverev said afterwards it’s very difficult to win in Buenos Aires if you’re not Argentinian. Thoughts? pic.twitter.com/v7SuOE2uMn — Talking Tennis (@TalkingTennisTT) February 15, 2025

Dall’altra parte del tabellone, continua a impressionare Joao Fonseca. Il brasiliano ha eliminato il terzo argentino affrontato in questo torneo e la vittoria ha dei connotati speciali perché arrivata contro Mariano Navone (n.47 del ranking), cancellando due match-point e dimostrando doti tecniche e morali molto speciali. Con lo score di 3-6 6-4 7-5 in 2 ore e 48 minuti di gioco, Fonseca è diventato il primo giocatore nato nel 2006 ad approdare in una semifinale ATP.

FONSEQUIZADOS! Joao Fonseca comes from 3-5 15-40 (two match points) down in the decider to steal the win away from Navone in Buenos Aires pic.twitter.com/mOfdO3i9rB — Tennis TV (@TennisTV) February 14, 2025

Parliamo del più giovane brasiliano dell’Era Open a centrare quest’obiettivo, essendo anche il più precoce nel penultimo atto su terra rossa nel massimo circuito da Umago 2021, quando fu un certo Carlos Alcaraz a raggiungere questo traguardo. Una vittoria dal sapor di rivincita, visto quanto accaduto nei quarti di finale dell’anno scorso a Rio de Janeiro, dove fu Navone a imporsi 2-6 6-3 6-3. Il tennista verdeoro (n.82 del ranking virtuale) se la vedrà contro il serbo Laslo Djere (n.112 del ranking), che si è imposto contro l’altro brasiliano Thiago Seyboth Wild (n.77 del mondo) col punteggio di 7-6 (3) 6-3 in 1 ora e 40 minuti di gioco.