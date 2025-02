Perché Marcell Jacobs non farà i Campionati Italiani di atletica: il calendario dei prossimi appuntamenti

Marcell Jacobs sarà uno dei tanti assenti di lusso ai Campionati Italiani indoor di atletica 2025, in programma questo weekend tra sabato 22 e domenica 23 febbraio al PalaCasali di Ancona. Oltre all’oro olimpico nei 100 di Tokyo 2021 mancheranno infatti (per motivi diversi) molti big del movimento azzurro come Gianmarco Tamberi, Stefano Sottile, Filippo Tortu, Nadia Battocletti, Mattia Furlani, Andy Diaz, Lorenzo Simonelli e Catalin Tecuceanu.

La rinuncia di Jacobs agli Assoluti era in realtà già nota da tempo, a prescindere dunque dal recente stop forzato che lo ha costretto a saltare il prestigioso meeting di New York per un attacco febbrile. L’attuale condizione fisica dello sprinter lombardo rappresenta quindi un’incognita, dopo il deludente debutto stagionale a Boston nei 60 con 6.63.

Il Campione Europeo di Roma 2024 nei 100 e nella staffetta 4×100 avrebbe in programma la partecipazione agli Europei al coperto di Apeldoorn (Paesi Bassi), previsti dal 6 al 9 marzo, con l’obiettivo di salire sul podio nei 60 per la terza edizione consecutiva della rassegna continentale indoor dopo l’oro di Torun 2021 e l’argento di Istanbul 2023 alle spalle di Samuele Ceccarelli.

“I miei obiettivi immediati per il 2025 includono una buona prestazione agli Europei indoor e la costruzione di solide basi per la stagione all’aperto. La costanza e il miglioramento in ogni gara sono le mie priorità e il mio obiettivo è raggiungere il massimo nei momenti giusti, proprio come ho fatto nel 2024″, aveva dichiarato Jacobs qualche settimana fa a Citius Mag. I Mondiali indoor di Nanchino (21-23 marzo) non rappresentano una priorità per l’azzurro, che dovrebbe anticipare la sua preparazione specifica per la stagione all’aperto mettendo nel mirino in primis le World Relays di Guangzhou (10-11 maggio).