Dove vedere in tv i Campionati Italiani di atletica indoor: orari 22 e 23 febbraio, programma, streaming

I Campionati Italiani Indoor di atletica si disputeranno al PalaCasali di Ancona nel weekend del 22-23 febbraio. Sarà l’impianto nel capoluogo marchigiano a ospitare gli Assoluti, un appuntamento di fondamentale importanza verso i due grandi eventi internazionali che concluderanno la stagione al coperto: gli Europei Indoor (6-9 marzo ad Apeldoorn) e i Mondiali Indoor (21-23 marzo a Nanchino).

Si preannuncia una competizione ricca di tanti volti simbolo del movimento tricolore a partire da Zaynab Dosso, che ha corso i 60 metri in 7.05 (secondo tempo mondiale dell’anno). Leonardo Fabbri si presenterà forte della world lead nel getto del peso (21.95 metri) e sfiderà Zane Weir, Larissa Iapichino si è distinta con un balzo da 6.86 metri a Padova.

Da seguire Marta Zenoni sui 1500 metri, Eloisa Coiro sugli 800 metri insieme a Ludovica Cavalli, Alice Mangione e Luca Sito sui 400 metri, Elisa Molinarolo e Roberta Bruni nel salto con l’asta. Spiccano giovani come Elisa Valensin (400 metri), Matteo Sioli (salto in alto), Daniele Inzoli (salto in lungo), Erika Saraceni (salto triplo).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming dei Campionati Italiani Indoor di atletica. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD dalle ore 13.25 alle ore 15.00 di sabato e dalle ore 14.30 alle ore 16.00 di domenica; in diretta streaming su Rai Play nelle medesime fasce orarie e su atleticaitaliana.tv negli altri momenti; in diretta live testuale su OA Sport in versione integrale.

CALENDARIO CAMPIONATI ITALIANI ATLETICA INDOOR

Sabato 22 febbraio

12.30 Salto con l’asta femminile

13.15 60 ostacoli femminile, batterie

13.30 Salto in lungo maschile

13.35 60 ostacoli maschile, batterie

14.00 1500 metri femminile

14.15 1500 metri maschile

14.35 60 ostacoli femminile, finale

14.45 60 ostacoli maschile, finale

15.15 Salto in lungo femminile

15.30 Salto in alto maschile

16.00 Salto con l’asta maschile

16.05 5000 metri di marcia maschile

16.45 400 metri femminile, batterie

17.05 400 metri maschile, batterie

17.30 3000 metri di marcia femminile

Domenica 23 febbraio

14.15 60 metri femminile, batterie

14.30 Getto del peso maschile

14.30 60 metri maschile, batterie

14.40 Salto triplo maschile

14.55 400 metri femminile, finale

15.05 400 metri maschile, finale

15.25 60 metri femminile, finale

15.40 60 metri maschile, finale

15.50 3000 metri femminile

16.10 800 metri femminile, in serie

16.10 Getto del peso femminile

16.15 Salto in alto femminile

16.20 Salto triplo femminile

16.25 800 metri maschile, in serie

16.45 3000 metri maschile

17.15 4×2 giri femminile, in serie

17.35 4×2 giri maschile, in serie

PROGRAMMA CAMPIONATI ITALIANI ATLETICA INDOOR: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD dalle ore 13.25 alle ore 15.00 di sabato e dalle ore 14.30 alle ore 16.00 di domenica, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play dalle ore 13.25 alle ore 15.00 di sabato e dalle ore 14.30 alle ore 16.00 di domenica, gratis; atleticaitaliana.tv nelle altre fasce orarie, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.