Pattinaggio di figura: Gilles-Poirier trionfano ai Four Continents, Shaidorov brilla nell’individuale

Non riesce la rimonta a Madison Chock-Evan Bates. I canadesi Piper Gilles-Paul Poirier hanno vinto per la seconda volta consecutiva la gara della danza sul ghiaccio ai Four Continents, competizione di pattinaggio di figura in scena questo fine settimana a Seoul, precisamente presso la Mokdong Ice Rink.

Una vittoria meritata per i Vice Campioni del Mondo che, forti del vantaggio guadagnato nella rhythm dance, hanno tenuto botta nel segmento lungo difendendosi dagli attacchi dei diretti rivali, sciorinando il secondo free del lotto guadagnando 131.24 (73.96, 57.28) per 218.46. Lievemente sopra gli statunitensi, i quali hanno fatto la differenza con la valutazione tecnica ottenendo 131.72 (74.50, 57.22) per 217.93, troppo poco per un eventuale sorpasso. Bene poi Marjorie Lajoie-Zachary Lagha, sul gradino più basso del podio con 118.18 (65.24, 52.94) per 101.04.

In campo maschile trionfo senza storie per il kazako Mikhail Shaidorov, bravo a confermare la leadership già accaparrata nello short program confezionando un libero di alto livello contraddistinto dall’esecuzione di ben quattro quadrupli, uno di questi, il salchow, posto in sequenza all’euler e al triplo axel, elemento che gli ha consentito di raggiungere 21.11 punti.

Atterrando inoltre un quadruplo lutz e due quadrupli toeloop, l’ultimo inserito in zona bonus in combo con il triplo toeloop, l’atleta ha raggiunto quota 190.37 (109.37, 109.02) per 285.10, tenendo a debita distanza gli inseguitori. A raggiungere la seconda casella, in rimonta, è stato il sudcoreano Junhwan Cha con 185.78 (95.27, 90.51) per 265.02, mentre il bronzo è andato all’americano Jimmy Ma con 162.49 (85.94, 7.55) per 245.01.

CLASSIFICA FINALE DANZA SUL GHIACCIO