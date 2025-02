Pattinaggio artistico: Miura-Kihara vincono i Four Continents, Kim avanti nello short femminile

Arriva il primo responso dal Mokdong Ice Rink di Seoul, impianto sportivo che sta ospitando questo fine settimana i Four Contients 2025 di pattinaggio artistico. Nelle coppie infatti i giapponesi Riku Miura-Ryuichi Kihara hanno conquistato il metallo più pregiato, ritornando nuovamente sul gradino più alto del podio a due anni dall’ultima volta.

Prestazione solida per il binomio nipponico già in testa segmento corto, anche se non perfetta. I fenomeni del Sol Levante infatti hanno commesso due sbavature nel libero, ruotando solo semplice il primo dei due doppi axel posti in sequenza al triplo toeloop e arrivando in modo falloso dal triplo flip lanciato.

Mostrando comunque dei passi in avanti importanti rispetto alla prima parte di stagione gli atleti hanno guadagnato 142.59 (71.46, 71.13) per 217.32, regolando senza problemi i Campioni del Mondo in carica canadesi Deanna Stellato Dudek-Maxime Deschmaops, quarti nello short e poi secondi grazie ad un buon free valutato 141.26 (72.88, 68.38) per 210.02, dodici lunghezze in più dei connazionali Lia Pereira-Trennt Michaud, terzi con 128.61 (63.78, 64.83) per 198.40.

La sudcoreana Chaeyon Kim ha dettato legge invece nello short program individuale femminile. La padrona di casa si è rilevata l’unica pattinatrice ad aver completato senza alcuna sporcatura la sua performance, proponendo un doppio axel, la catena triplo lutz/triplo toeloop e il triplo flip in zona bonus, guadagnando così 74.02 (40.15, 33.87).

Molto bene anche la giapponese Mone Chiba, anche lei sopra quota 71.20 (37.13, 34.07) perdendo qualcosa per strada a causa di due chiamate sul quarto nel triplo toeloop combinato al triplo lutz e nel triplo flip. Distaccata la statunitense Sarah Everhardt, terza con 67.36 (36.41, 30.95) piazzandosi davanti alla compagna di squadra Alysa Liu, quarta di un’incollatura come dimostra lo score di 67.09 (34.59, 32.50) a causa di una rotazione corta nella combinazione.

CLASSIFICA FINALE COPPIE D’ARTISTICO