Pattinaggio artistico, il piano di Memola: “In futuro più quadrupli nei programmi, ora testa a Boston”

Nikolaj Memola ha ottenuto la seconda posizione in occasione del Road to 26 Trophy, gara di pattinaggio artistico andata in scena all’Unipol Forum di Assago e valida come Test Eventi per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L’azzurro, primo dopo lo short, ha dovuto cedere il passo al francese Kevin Aymoz a causa di due sbavature nella seconda parte di programma.

Due errori che tuttavia non macchiano il grande percorso compiuto fino a questo momento dal nativo di Monza, adesso concentrato verso l’impegno più importante della stagione: i Campionati Mondiali 2025 di Boston, dove saranno messi in palio i primi pass per i Giochi. L’atleta ha parlato anche di questo in occasione di una breve dichiarazione rilasciata nel post gara sul ghiaccio meneghino.

“Sono molto contento di essere riuscito a eseguire il quad lutz-triplo toeloop in combinazione – ha detto il Vice Campione Europeo ai microfoni di Golden Skate -Per quanto riguarda la caduta sul triplo lutz, è stata una questione di nervi. Inoltre, pattinare per ultimo oggi è stato impegnativo, ma era un evento di prova”.

L’atleta ha poi proseguito: “È stato molto emozionante pattinare in questa sede olimpica, che è il mio obiettivo: pattinare lì l’anno prossimo. Ma so che è dura. Abbiamo una competizione interna super dura in Italia. In questo momento, mi sento già molto grato di poter pattinare per l’Italia a Boston. E il mio grande obiettivo è di assicurarmi due posti, o anche tre, insieme a Daniel. Ciò renderebbe le cose molto più facili per la nostra squadra italiana e anche per me”.

Nel futuro di Memola ci saranno più quadrupli, ma non quest’anno: “In futuro, ho intenzione di avere due quadrupli nel programma corto e tre in quello lungo. Probabilmente non ancora ai Campionati del mondo, non sarà il momento giusto per sperimentare, ma a lungo termine, questo è il mio obiettivo”.