Pattinaggio artistico, al via i Four Continents 2025: belle sfide nelle coppie e nella danza, bagarre in campo femminile

Manca sempre meno ai Four Continents 2025, tradizionale competizione di pattinaggio artistico riservata ai Paesi non Europei, quest’anno di nuovo in scena a Seoul (Corea del Sud) a cinque anni di distanza dall’ultima volta, contrassegnata dalla vittoria di Yuzuru Hanyu che, per l’occasione, conquistò l’ultimo trofeo che ancora mancava al suo palmares leggendario.

Si preannuncia una lotta molto interessante, anche se in alcuni casi mancheranno gli atleti di punta delle due grandi potenze Giappone e Stati Uniti, soprattutto in campo individuale. Non a caso la specialità più interessante da seguire sarà quella della danza sul ghiaccio, dove si sfideranno i Campioni del Mondo Madison Chock-Evan Bates ed i canadesi Piper Gilles-Paul Poirier, argento iridato lo scorso anno. Entrami i binomi sono avversari diretti di Charléne Guignard-Marco Fabbri, i quali certamente osserveranno da lontano i rivali vista di Boston.

Bella battaglia anche nelle coppie d’artistico, dove è previsto il vìs-a-vìs tra i fenomeni giapponesi Riku Miura-Ryuichi Kihara ed i nordamericani Deanna Stellato Dudek-Maxime Deschamps, dodici mesi fa artefici di una seconda parte di stagione in cui hanno ottenuto il metallo più pregiato, trionfando sia al Campionato del Mondo che appunto ai Four Continents.

Meno entusiasmanti le prove individuali, dove è prevista la presenza del buon trittico nipponico formato da Kao Miura, Kazuki Tomono e Tatsuya Tsuboi, pronti a misurarsi con profili come il padrone di casa Junhwan Cha e lo statunitense Jimmy Ma. In campo femminile occhio poi alle rappresentanti del Sol Levante Mone Chiba, Wakaba Higuchi e Rino Matsuike. Fari puntati poi sulla russa adesso naturalizzata kazaka Sofia Samodelkina, alla prima gara importante con la nuova casacca, passando per le sudcoreane Chaeyon Kim ed Haein Lee oltre che sulle americane Alysa Liu, Sarah Everhardt e Bradie Tennell.

A margine, va osservato con attenzione qualsiasi rappresentante del Canada, avversario diretto dell’Italia in ottica Team Event di Milano Cortina 2026.