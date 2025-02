Pattinaggio artistico, infortunio per Lukas Britschgi. Cosa è successo all’oro europeo

Un piccolo incidente di percorso per Lukas Britschgi. Il Campione d’Europeo di pattinaggio artistico si è dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico a causa di una complicazione dovuta ad un taglio rimediato proprio durante una sessione di allenamento sul ghiaccio. A rivelarlo è stato l’atleta stesso con un post pubblicato sui social.

Nello specifico l’elvetico ha detto di essersi ferito la scorsa settimana, e di avere tamponato il taglio con cinque punti di sutura. La piccola lacerazione si è tuttavia infettata, fattore che ha costretto Britschgi a porre rimedio con un intervento, perfettamente riuscito. Se non ci saranno ulteriori complicazioni, lo svizzero potrà tornare sui pattini tra due settimane. La sua partecipazione ai Campionati Mondiali di Boston attualmente non è compromessa

“Ciao ragazzi rapido aggiornamento per chi ancora non lo sapesse: la settimana scorsa, ho avuto un incidente sul ghiaccio in cui mi sono tagliata e ho avuto bisogno di cinque punti – ha detto Lukas – Purtroppo la ferita si è infettata, quindi ieri ho dovuto sottopormi a un piccolo intervento. Non potrò muovermi molto per le prossime due settimane finché non guarisce, ma se tutto va bene, dovrei poter competere ancora ai Mondiali. Abbiate cura di voi ragazzi e ci rivediamo presto”.

Lukas Britschgi a gennaio ha conquistato dopo una rimonta clamorosa la prima medaglia d’oro della carriera in campo continentale, secondo metallo dopo il bronzo del 2023.