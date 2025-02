Pattinaggio artistico, i convocati dell’Italia per il test event di Milano Cortina 2026: c’è Memola!

La stagione 2024-2025 di pattinaggio artistico si arricchisce di un altro, importante, evento. A fine febbraio, precisamente dal 26 al 28, si disputerà all’Unipol Forum di Assago il Road To 26 Trophy, competizione che fungerà da test per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, le cui gare si disputeranno proprio nel tempio dello sport e dell’intrattenimento meneghino.

Per l’occasione sarà attesa in terra lombarda una discreta schiera di atleti di prima fascia, con tanti protagonisti del movimento azzurro. Nella specialità individuale maschile ad esempio difenderà il tricolore Nikolaj Memola, reduce dalla splendida medaglia d’argento conquistata ai Campionati Europei di Tallinn. Con lui ci saranno rivali del calibro dell’estone Aleksandr Selevko, del transalpino Kevin Aymoz, del nipponico Sota Yamamoto e del lettone Dennis Vasiljevs.

Parterre ancora più competitivo in campo femminile, dove Lara Naki Gutmann (sesta nella rassegna continentale) si confronterà con la Campionessa d’Europa in carica Niina Petrokina, con la temibile nipponica Hana Yoshida e con la statunitense Isabeu Levito, nuovamente in gara dopo un periodo di stop dovuto ad un infortunio.

Nelle coppie d’artistico bella possibilità per Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini, di nuovo in pista per riscattare la prestazione opaca degli Europei in due segmenti dove potranno fare tesoro dei favori del pronostico. Si prospetta inoltre una sfida molto interessante nella danza sul ghiaccio, dove ci saranno Leia Dozzi-Pietro Papetti e Giulia Paolino-Andrea Tuba. Tra gli avversari spiccano gli statunitensi Caroline Green-Michel Parsons, e soprattutto i finlandesi Julia Turkkila-Matthias Versluis, quarti a Tallinn e forti del grande apprezzamento avuto su ampia scala in tempi recenti. Di seguito le convocazioni.

ROAD TO 2026 TROPHY: I CONVOCATI DELL’ITALIA

Individuale maschile

Nikolaj Memola

Individuale femminile

Lara Naki Gutmann

Coppie d’’artistico

Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini

Danza sul ghiaccio

Leia Dozzi-Pietro Papetti

Giulia Isabella Paolino-Andrea Tuba