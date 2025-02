O Gran Camino 2025, sprint regale di Magnus Cort: tappa e maglia per il danese, 3° Lonardi

Si risolve con l’arrivo in volata la prima tappa, partenza da Maia e arrivo a Matosinhos, di O Gran Camino 2025, corsa giunta alla quarta edizione. Sul traguardo il danese Magnus Cort della Uno-X Mobility parte lungo, contiene il ritorno del rivale, il colombiano Santiago Mesa della Efapel Cycling, e firma il colpaccio che gli permette di portare a casa l’accoppiata tappa-maglia di leader della classifica generale. Chiude al terzo posto Giovanni Lonardi della Team Polti VisitMalta.

In classifica generale Cort, alla trentaduesima vittoria da professionista, guida con quattro secondi di vantaggio su Santiago Mesa e sei su Giovanni Lonardi. Occupa la quarta posizione Filippo Turconi, protagonista attivo dell’attacco che ha animato la prima giornata della corsa e ha sette secondi di ritardo dalla testa della classifica.

Ad animare la giornata l’azione dei sei fuggitivi partiti in avanscoperta pochi chilometri dopo la partenza. Lo spagnolo Ander Okamika della Burgos Burpellet BH, l’italiano Filippo Turconi della VF Group – Bardiani CSF – Faizanè, il russo Artem Nych della Anicolor / Tien 21, l’iberico Paul Laneras della Illes Balears Arabay, l’uruguaiano Mauricio Moreira della Efapel Cycling, lo spagnolo Victor Martinez della Anicolor / Tien 21 sfiorano i tre minuti di vantaggio e vengono ripresi a quaranta chilometri dal traguardo.

A trentotto chilometri dalla conclusione parte lo spagnolo Alvaro Sagrado della Illes Balears Arabay che guadagna terreno e si lascia raggiungere dall’italiano Martin Marcellusi della VF Group – Bardiani CSF – Faizanè per provare ad arrivare fino in fondo. I due toccano il massimo vantaggio quando arrivano ad avere poco più di un minuto di margine prima che il corridore italiano, a dieci chilometri dal traguardo, decida di partire da solo per un’azione che si esaurisce a meno di sei chilometri dal termine.