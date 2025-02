Tour de France 2026, Grande Partenza dalla Spagna: svelate le prime tappe a Barcellona

Il Tour de France 2026 partirà dalla Spagna: per la terza volta nella sua storia, la corsa a tappe più prestigiosa e importante al mondo scatterà in territorio iberico. Dopo San Sebastian nel 1992 e Bilbao nel 2023, la Grande Boucle muoverà i suoi primi passi a Barcellona. La capitale catalana farà da cornice alle prime due frazioni, in programma il 4-5 luglio.

Si incomincerà con una cronometro a squadre (che ritornerà dopo sette anni di assenza), proponendo nel finale le salite delle colline del Montjuic (1,1 km al 5,1% di pendenza media) e dello Stadio Olimpico (800 metri al 7%). La seconda giornata scatterà da Tarragona per un totale di 178 km: percorso mosso per tornare a Barcellona, dove verrà proposto un circuito di 10,3 chilometri da percorrere per tre volte, con ancora il Montjuic (1600 metri al 9,3%) e l’arrivo in salita all’Olimpico.

Il 6 luglio il plotone scatterà da Granollers (a nord-ovest di Barcellona) e tornerà in Francia, proponendo subito i Pirenei (il tracciato della terza frazione verrà comunicato soltanto in futuro). Una volta rientrato in territorio transalpino il Tour de France si snoderà nelle successive tre settimane regalando il consueto grande spettacolo per la conquista della maglia gialla.