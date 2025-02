Scatta O Gran Camiño 2025: edizione senza un chiaro favorito, presenti due formazioni italiane

Al via domani, 26 febbraio, la quarta edizione della corsa a tappe iberica che terminerà il 2 marzo. O Gran Camiño 2025 partirà dal Portogallo e si concluderà, dopo 5 frazioni, a Santiago de Compostela. L’anno scorso fu Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike) a vincere la corsa galiziana, alzando le braccia nelle tre tappe conclusive.

Il percorso si apre con la prima tappa che, come detto, si svolgerà interamente in Portogallo, con partenza da Maia e arrivo a Matosinhos. La frazione, seppur lunga, non prevede tante asperità. La seconda giornata sarà ricca di saliscendi, ma non sarà decisiva per la vittoria generale. Poi si svolgerà una cronometro individuale di 15,5 chilometri che potrebbe rivoluzionare le posizioni in vista delle ultime due tappe.

La quarta frazione è sicuramente quella più attesa, con tre salite negli ultimi 60 chilometri, con l’asperità più difficile, O Cebreiro (2.4 chilometri al 6,5% di pendenza media), che verrà affrontata nel finale. La quinta tappa, novità introdotta in questa edizione, si concluderà a Santiago de Compostela dopo un circuito movimentato e da percorrere due volte.

La corsa a tappe del 2025 vedrà la partecipazione di 18 squadre, ma solo tre team della massima divisione saranno presenti: si tratta di Movistar Team, Groupama-FDJ e Soudal Quick-Step. Presenti anche due formazioni italiane: la VF Group-Bardiani CSF Faizanè, che schiera il promettente Matteo Scalco, e la Polti VisitMalta con l’atteso Davide Piganzoli.

La Gran Camiño 2025 sarà una corsa senza un chiaro favorito, ma sicuramente possiamo citare i corridori più esperti che proveranno ad assicurarsi la corsa spagnola. Particolare attenzione va posta sull’ecuadoregno Jefferson Alveiro Cepeda (Movistar Team), autore di un’ottima Volta a la Comunitat Valenciana. Occhi puntati anche su Magnus Cort (Uno-X Mobility) e sull’eterno Jakob Fuglsang (Israel -Premier Tech). In assenza di grandissimi favoriti, non sarebbe incredibile una vittoria di un corridore a sorpresa.