Ranking UCI, l’Italia sorpassa l’Olanda e recupera due posizioni! Milan svetta, che balzo di Ciccone

L’Italia ha recuperato due posizioni nel ranking UCI, la classifica stilata settimanalmente dall’Unione Ciclistica Internazionale. Il Bel Paeese ha usufruito al meglio degli ottimi risultati conseguiti da Jonathan Milan (due vittorie all’UAE Tour), Giulio Ciccone (secondo nell’ultima tappa e nella classifica generale dell’UAER Tour), Antonio Tiberi (positivo alla Volta Algarve) e Christian Scaroni (affermatosi in eventi minori su territorio francese) per operare il sorpasso ai danni di Paesi Bassi e Australia, inserendosi così in sesta posizione alle spalle della Danimarca.

Tadej Pogacar è stato il grande mattatore negli Emirati Arabi Uniti e ha rafforzato ulteriormente il primo posto nella classifica individuale, dove ora svetta con 12.074 punti e oltre 6.000 lunghezze di margine nei confronti del belga Remco Evenepoel (5.617,57). Terzo posto per l’altro belga Jasper Philipsen, che precede l’olandese Mathieu van der Poel (4.053) e il danese Jonas Vingegaard (due posizioni guadagnate con il trionfo in Portogallo). Completano la top-10 l’australiano Ben O’Connor, lo sloveno Primoz Roglic, l’eritreo Biniam Girmay e lo spagnolo Enric Mas.

Il migliore italiano resta Jonathan Milan, che sale di due posizioni e ora occupa la 15ma piazza. Cresce anche Antonio Tiberi (34mo, +2), gran balzo in avanti di Giulio Ciccone (41mo, +23), mentre scendono di un paio di scalini Diego Ulissi (49mo) e Alberto Bettiol (51mo). Filippo Ganna risale di una posizione (67mo) e precede Luca Mozzato (71mo), mentre Christian Scaroni fa un progresso di 57 piazze ed entra in top-100 (94mo).

RANKING UCI INDIVIDUALE (TOP-10)

1. Tadej Pogacar (Slovenia) 12.074

2. Remco Evenepoel (Belgio) 5.617,57

3. Jasper Philipsen (Belgio) 4.835

4. Mathieu van der Poel (Paesi Bassi) 4.053

5. Jonas Vingegaard (Danimarca) 3.756

6. Marc Hirschi (Svizzera) 3.703

7. Ben O’Connor (Australia) 3.698,14

8. Primoz Roglic (Slovenia) 3.521

9. Biniam Girmay (Eritrea) 3.282

10. Enric Mas (Spagna) 2.859.

RANKING UCI ITALIANI (TOP-200)

15. Jonathan Milan 2.522,86

34. Antonio Tiberi 1.661

41. Giulio Ciccone 1.538

49. Diego Ulissi 1.421

51. Alberto Bettiol 1.395

67. Filippo Ganna 1.235,67

71. Luca Mozzato 1.208

94. Christian Scaroni 916,43

97. Matteo Trentin 913

122. Vincenzo Albanese 807

125. Edoardo Zambanini 792

127. Giulio Pellizzari 789

128. Filippo Zana 787,14

135. Lorenzo Fortunato 755

164. Lorenzo Rota 627

170. Andrea Vendrame 585

172. Edoardo Affini 580,14

183. Filippo Baroncini 560,43

185. Simone Velasco 556

191. Giovanni Aleotti 539,71

RANKING UCI PER NAZIONI (TOP-10)

1. Belgio 23.679

2. Slovenia 18.187,14

3. Spagna 14.577,29

4. Francia 12.168,14

5. Danimarca 12.162,34

6. Italia 11.897,96

7. Paesi Bassi 11.487,42

8. Australia 11.070,55

9. Gran Bretagna 10.956,86

10. Svizzera 9.659,29